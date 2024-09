Derrota para Corinthians derruba longa invencibilidade do Fortaleza na Arena Castelão

Além do prejuízo para o jogo da volta pelas quartas da Sul-Americana em Itaquera, a derrota do Fortaleza para o Corinthians, por 2 a 0, nesta terça-feira (17), derruba sequência de 21 jogos de invencibilidade do Leão na Arena Castelão. Antes do duelo, o Tricolor vinha com mais de seis meses sem perder como mandante, com recorte que somava 13 partidas da Série A e 4 confrontos da Sula.

Veja também Jogada Fortaleza perde para o Corinthians por 2 a 0 no Castelão e se complica na Sul-Americana Jogada Torcida do Fortaleza faz mosaico em jogo contra o Corinthians na Sul-Americana; veja fotos Jogada Conmebol implementa novo sistema de combate ao racismo durante competições internacionais

O confronto pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, foi o quinto do Leão do Pici como mandante na competição. Antes de encarar o Corinthians na etapa mata-mata, o Fortaleza acumulava quatro vitórias sob seus domínios pelo torneio continental. O time de Juan Pablo Vojvoda havia desbancado Nacional Potosí-BOL, Boca Juniors-ARG, Trinidense-PAR e Rosário Central-ARG.

Antes do Corinthians, o último resultado negativo do Leão, como mandante, neste ano, foi contra o Vitória, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, no dia 23 de março. De lá para cá, o tricolor venceu seus adversários em 16 oportunidades e ficou no empate em outras 5 ocasiões.

Quando o recorte abrange também os jogos da primeira divisão, a supremacia leonina era ainda maior na capital cearense. O tricolor segue como o único, entre os 20 times da Série A, com invencibilidade em casa na competição nacional.

SEGUNDA DERROTA NA SULA

Os gols marcados por Igor Coronado e Yuri Alberto culminaram com a segunda derrota do Fortaleza na atual Copa Sul-Americana. O outro resultado negativo foi contra o Nacional Potosí, por 4 a 1, na Bolívia, ainda pela fase de grupos da competição.

Atual vice-campeão da competição, o Fortaleza precisa tirar desvantagem de dois gols de diferença contra o Corinthians, em Itaquera, para continuar com sonho de levantar a taça da Sul-Americana. O jogo decisivo acontece na próxima terça-feira (24), às 21h30, em São Paulo. Antes disso, o time de Vojvoda enfrenta o Bahia, no sábado, às 21h, pela Série A.