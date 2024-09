Fortaleza x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Copa Sul-Americana está se afunilando cada vez mais. Fortaleza e Corinthians estão no páreo de olho em uma vaga nas semifinais da competição. O confronto brasileiro tem início nesta terça-feira (17) na Arena Castelão, às 21h30 (horário de Brasília).

Com expectativa de casa cheia, a torcida tricolor vai empurrar o time com mais uma linda festa nas arquibancadas. O Leão tem 100% de aproveitamento em casa nesta edição da Sul-Americana e garantiu a vaga nas quartas depois de vencer o Rosario Central por 3x1 no Castelão lotado.

Legenda: Leão passou pelo Rosario Central depois de vencer por 3x1 em casa Foto: Mateus Lotif/FEC

Já o Timão eliminou o Bragantino na fase anterior em duelos equilibrados. Depois de vencer o jogo de ida fora de casa, por 2x1, o Corinthians foi derrotado em Itaquera pelo mesmo placar e acabou resolvendo a classificação nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar na ESPN, SBT e no serviço de streaming Disney+. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

REVEJA COMO FOI A CAMPANHA DO FORTALEZA

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Fortaleza chega para o jogo de ida das quartas de final da Sula em um momento de baixa na temporada. Mesmo na 3ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, o time de Vojvoda não vence há três jogos com duas derrotas e o empate na última partida contra o Athletico-PR.

O tempo de recuperação entre um jogo e outro foi mínimo e o elenco teve apenas uma atividade no Pici antes da bola rolar. Em relação a última partida, estão de volta ao time Brítez, Pikachu e Martínez. A expectativa é que Matheus Rossetto, que estava em fase de transição, também retorne à equipe. Diferente de Bruno Pacheco e Santos, ambos seguem no departamento médico.

COMO CHEGA O CORINTHIANS

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians chega ao duelo diante do Fortaleza depois de sofrer mais uma derrota na Série A. O Timão perdeu para o Botafogo, por 2x1, no Nilton Santos.

Para o confronto desta terça, o treinador Ramón Díaz conta com os retornos de Félix Torres, Cacá, Charles e Yuri Alberto. Já Mateus Bidu e Raniele seguem fora, no departamento médico. Memphis Depay não deve estrear ainda. Mesmo inscrito na competição, o holandês ainda aprimora a parte física, já que não joga desde o dia 10 de julho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; José Martínez, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto. Treinador: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x CORINTHIANS

Data: 17/09/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN, SBT, Disney+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistente 1: Ezequiel Brailovsky (ARG)

Assistente 2: Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)