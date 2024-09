Torcida do Fortaleza faz mosaico em jogo contra o Corinthians na Sul-Americana; veja fotos

A torcida do Fortaleza protagonizou uma grande festa e exibiu um mosaico nas arquibancadas da Arena Castelão na noite desta terça-feira (17), no momento da entrada do time em campo para a partida contra o Corinthians, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Pela Copa lutaremos juntos”, era a mensagem exibida no mosaico. Com mais de 44 mil torcedores confirmados antes do início da partida, a torcida tricolor exibiu, através do mosaico, uma mensagem de incentivo aos jogadores para esta partida decisiva na trajetória do Leão do Pici. Apesar de ser a primeira partida do duelo, os torcedores encaram como uma possibilidade de largar em vantagem na luta pela vaga nas semifinais.

Veja Imagens

Legenda: A torcida do Leão fez Mosaico antes do jogo contra Corinthians pela Sul-Americana Foto: DANIEL FARIAS / SVM

Legenda: Parte do mosaico que diz: "jogaremos juntos" Foto: DANIEL FARIAS / SVM

Legenda: Parte do mosaico da torcida do Leão Foto: DANIEL FARIAS / SVM

A torcida do Corinthians também marca presença na Arena Castelão para apoiar a equipe paulista, que joga fora de casa. A decisão da vaga será disputada na próxima terça-feira (24), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), também às 21h30 (no horário de Brasília).

Esta é a segunda vez consecutiva que Fortaleza e Corinthians duelam em um mata-mata da Copa Sul-Americana. Na temporada passada, pelas semifinais, o Leão levou a melhor, desbancou o time paulista e avançou à decisão do torneio continental.