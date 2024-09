Atacante Osvaldo, ex-Fortaleza e Ceará, é hospitalizado com tromboembolismo pulmonar

O atacante Osvaldo, do Vitória, foi internado na UTI do hospital São Rafael, em Salvador, ao final da tarde desta segunda-feira (16), após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Segundo o clube baiano, o atleta apresentou, na viagem de volta para Salvador, incômodo torácico, fazendo necessários exames de imagem e com condutas imediatas tomadas pela agremiação.

Ainda de acordo com o Vitória, Osvaldo segue em observação clínica no hospital, para realização de exames complementares da função respiratória. Nas suas redes sociais, o atacante fez uma publicação: "Obrigado Deus pelo cuidado, pelos livramentos. Louvado é o Senhor, Deus da minha vida. Eu não sou nada se não fosse a sua misericórdia".

Legenda: Com 37 anos, atacante Osvaldo acalmou a torcida em comunicado Foto: Reprodução

CONFIRA NOTA DO VITÓRIA

O atleta Osvaldo apresentou, durante a viagem de volta para Salvador, um incômodo torácico, motivando a realização de exames de imagem e condutas imediatas.

O atleta segue em observação clínica em um dos hospitais de Salvador, acompanhado pelo Departamento Médico e de Saúde do clube, para a realização de exames complementares adicionais da função respiratória.

Desejamos uma rápida recuperação ao atleta para que ele possa retomar normalmente suas atividades.

Após publicação no perfil oficial do rubro-negro baiano, o próprio atacante, de 37 anos, postou mensagem na sua rede social pessoal.

CARREIRA DO ATACANTE

Osvaldo está em sua segunda temporada pelo Vitória e soma 16 gols e mais de 80 partidas com a camisa do time rubro-negro. O atacante foi revelado na base do Fortaleza em 2006, mas atuou mesmo na campanha do tricolor na Série B de 2008. Somando outra passagem de 2019 a 2021, pelo Tricolor do Pici, o atleta tem cerca de 196 partidas e 30 gols marcados.

Legenda: Osvaldo foi um dos "homens de confiança" do técnico Rogério Ceni, sendo arma na ponta do Fortaleza em 2018 Foto: Kid Júnior/SVM

Ainda com o Fortaleza, Osvaldo foi campeão cearense em cinco oportunidades, nas temporadas de 2008, 2009, 2019, 2020 e 2021.

O camisa 11 também passou por Porangabuçu, quando atuou na Série A de 2011, com 59 partidas ao longo do ano, 8 gols e 5 assistências. Nesta temporada, inclusive, levantou o título de campeão cearense pelo Ceará.

Natural de Fortaleza, Osvaldo ainda vestiu a camisa do São Paulo, quando atuou por três temporadas seguidas, e conquistou o título da Copa Sul-Americana. Em seu auge no tricolor paulista, o atleta chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Fluminense, CSA e Sport foram outros clubes que o jogador defendeu em sua carreira.