Justiça da Espanha determina prisão preventiva de Daniel Alves

O lateral-direito Daniel Alves teve a prisão preventiva sem direito a fiança decretada pelo Juizado de Instrução 15 de Barcelona nesta sexta-feira (20) por suspeita de violência sexual contra uma mulher na boate Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022.

A ordem de prisão foi cumpridada pela polícia espanhola e o jogador foi encaminhado ao o Centro Penitenciário Brians 1, nos arredores de Barcelona, onde ficam os presos preventivos. A defesa do atleta pode recorrer da decisão. As informações são do ge.

Na manhã desta sexta-feira, o lateral-direito do Pumas, do México, desembarcou na Espanha para prestar depoimento. A equipe do ex-Barcelona informou que foi desejo de Daniel Alves se apresentar à justiça para esclarecer os fatos. O jogador nega todas as acusações.

ACUSAÇÃO CONTRA DANIEL ALVES

Em 2 de janeiro, a polícia catalã recebeu a denúncia de uma mulher que disse ter sofrido toques indesejados do jogador, explicaram fontes policiais à AFP. Os fatos teriam ocorrido em uma boate de Barcelona na noite de 30 para 31 de dezembro, segundo a imprensa local.

Alves estava de férias na cidade, antes de voltar para o Pumas, do México, após disputar a Copa do Mundo no Catar com a seleção brasileira, derrotada nas quartas de final.

Em uma mensagem transmitida ao canal Antena 3, em 5 de janeiro, Alves negou os fatos. "Não a conheço, nunca a vi", disse ele sobre a denunciante. “Gostaria de negar tudo”, acrescentou, confirmando que esteve na boate, “se divertindo”, mas “sem invadir o espaço dos outros”.