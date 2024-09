Tinga avalia partida ruim e oscilação do Fortaleza na temporada: 'vamos dar a volta por cima'

Um dos líderes do Fortaleza, o capitão Tinga destacou, depois da derrota para o Corinthians, nesta terça-feira (18), a partida ruim de todo time tricolor. O atleta avaliou o confronto de ida das quartas de final da Sul-Americana e a virada de chave necessária no elenco que vem numa sequência de quatro jogos sem vitória na temporada.

"A gente errou muito e não fomos eficientes e o Corinthians foi muito eficiente no primeiro tempo, conseguiu 1 a 0, com gol do Coronado, mas a gente vacilou. Poderíamos ter pressionado um pouco mais o adversário, criar mais oportunidades, o que não fizemos e agora é paciência, nossa atuação coletiva foi muito abaixo. Fazia muito tempo que eu não via o time tão abaixo coletivamente", avalia o capitão tricolor.

VAIAS DA TORCIDA

O Leão vive oscilação na temporada, com três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos. O Fortaleza tem três dias de treinos antes de entrar em campo novamente diante do Bahia, pela 27ª rodada da Série A.

"Nós sabemos que precisamos melhorar, nos cobrar cada vez mais para não acontecer mais isso e sabemos que o torcedor sai triste, vaiando, acontece e faz parte, tá no seu direito, mas nós temos totais condições de fazer um grande jogo lá, mas temos que focar agora no Bahia, em nossa casa, e precisamos dar a volta por cima já, quatro jogos sem vencer é ruim e a gente tem que estancar isso o mais rápido possível para a gente conseguir a vitória e também continuar em cima da tabela", destaca o camisa 2. Tinga capitão do Fortaleza

MUDANÇA DE ÂNIMO

Apesar da situação delicada na competição continental, Tinga ponderou o trabalho e a união do grupo como fundamentais para a "virada de chave" do Leão do Pici.

"Continuar trabalhando, quando a gente vencia, todo mundo falava bem e a gente tem que continuar com muita humildade, quieto, trabalhando como a gente fez quando conseguiu as vitórias, a gente continuou trabalhando e, agora, na dificuldade, a gente tem que continuar mais focado e mais juntos no momento difícil e complicado", assegura Tinga.

Fortaleza e Bahia se enfrentam no sábado, às 21h, na Arena Castelão. O Leão vem de derrotas na competição para Botafogo, Internacional e um empate com o Athletico-PR.