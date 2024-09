Depois de derrota para Corinthians, Lucas Sasha destaca foco do Leão no Bahia: 'juntar os cacos'

Após ser derrotado, por 2 a 0, para o Corinthians, em jogo de ida das quartas da Sul-Americana, o volante Lucas Sasha destacou próximos passos do Fortaleza na temporada. O atleta concedeu entrevista logo depois do revés na Arena Castelão. Antes do confronto da volta, contra o time alvinegro, em Itaquera, o Leão encara o Bahia, às 21h, do próximo sábado (21), pela 27ª rodada da Série A, em casa.

"Vai ser difícil a gente fazer qualquer tipo de análise. Vamos juntar os cacos, pensar no Bahia, no sábado, para depois a gente focar no Corinthians e ver o que podemos fazer de diferente e ver se conseguimos virar essa situação", aponta o volante. Lucas Sasha volante do Fortaleza

O camisa 88 iniciou o confronto da Sula como titular e foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo para a entrada de Pedro Augusto. O atleta evitou levantar culpados e erros cometidos pelo tricolor no primeiro jogo decisivo das quartas de final do torneio continental.

"Eu prefiro não opinar sobre qual foi a principal razão, sei que estivemos abaixo e eles tiveram uma noite feliz e acabaram dominando todas as nossas ações e foi um resultado merecido para eles", avalia Sasha.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem três dias de preparação até encarar o Bahia no próximo sábado. Em busca de retomar o caminho das vitórias também no Brasileirão, o comandante leonino deve fazer mexidas no Fortaleza que voltará a enfrentar Rogério Ceni, na Arena Castelão.