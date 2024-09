Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (18/9)

Amanhecemos com a Lua em Peixes, em conjunção com Netuno, nos convidando a abraçar o desconhecido e a nos conectar com o que vai além do plano material. Não adianta focar apenas nas tarefas práticas do dia a dia, se você não está nutrindo sua alma. Este é um lembrete de que o sentido profundo da vida é tão importante quanto o trabalho e as responsabilidades. Se você tem sentido que algo está faltando, é hora de dar atenção ao seu lado espiritual e intuitivo. Deixe-se guiar por sua sensibilidade e escute sua intuição. O sextil da Lua com Urano nos incentiva a buscar novas formas de se conectar com o que faz sentido, a abrir espaço para mudanças e não ter medo do incerto ou inesperado.



Mas logo cedo a Lua ingressa em Áries, trazendo uma energia de ação e impulso. É um convite para tomar decisões com coragem, mas com cuidado. No final do dia, a Lua forma uma quadratura com Marte, o que pode despertar reações impulsivas. Evite ser reativo demais e tenha paciência em situações desafiadoras. Não se deixe levar pela irritação ou pressa. Aproveite o dia para encontrar um equilíbrio entre agir com propósito e permitir que o invisível te guie. Respire fundo e lembre-se: a verdadeira transformação acontece quando unimos o mundo prático ao espiritual.

Áries

Hoje começa com uma energia mais introspectiva. Mesmo que você prefira a ação, é importante pausar e se reconectar com seu lado espiritual. Ao longo do dia, a Lua entra no seu signo, trazendo força e impulso, mas cuidado com a quadratura com Marte à noite: evite reações explosivas e impulsivas. Aja com consciência.

Touro

A interação entre Lua e Urano favorece mudanças inesperadas em seus projetos. Aproveite a manhã para refletir sobre o que realmente faz sentido. Não adianta trabalhar sem propósito. Ao final do dia, reserve um tempo para si e evite discussões. Esteja atento às emoções que podem surgir.

Gêmeos

Hoje você se sentirá mais sensível e inspirado pela Lua em Peixes. Permita-se sonhar, mas lembre-se de dar espaço para o espiritual. O sextil com Urano pode trazer insights inesperados, então fique aberto às novas ideias. No fim do dia, evite confrontos, especialmente no ambiente de trabalho.

Câncer

Sua intuição estará poderosa com a Lua em Peixes, então ouça seu coração. Busque equilíbrio entre a vida prática e a espiritualidade. A Lua em Áries pode trazer uma certa impaciência no final do dia, especialmente em relação aos seus objetivos. Respire fundo e evite agir com pressa.

Leão

Hoje é um dia para refletir sobre o que realmente dá sentido à sua vida. O trabalho é importante, mas sem propósito, ele perde o valor. O sextil com Urano pode trazer soluções criativas. Com a Lua em Áries à noite, você pode sentir um impulso por mudanças rápidas, mas cuidado com a reatividade.

Virgem

A Lua em Peixes ativa sua área de relacionamentos, trazendo uma energia mais sensível. Conecte-se com sua intuição para entender melhor os outros. O saspecto com Urano favorece conversas profundas. Ao final do dia, com a Lua em Áries, cuidado para não agir de forma defensiva ou irritada.

Libra

Hoje é sobre equilibrar suas responsabilidades com seu lado emocional. Não adianta cuidar de tudo se você não está bem por dentro. Lua e Urano podem trazer uma nova perspectiva sobre suas rotinas. Com a Lua em Áries à noite, fique atento às tensões nos relacionamentos e evite confrontos.

Escorpião

Você está sendo convidado a mergulhar fundo em suas emoções com a Lua em Peixes. É hora de conectar-se com seu lado espiritual. Urano pode trazer surpresas boas em parcerias. No final do dia, evite agir impulsivamente, especialmente em situações que toquem seu lado emocional.

Sagitário

Sua sensibilidade estará ampliada com a Lua em Peixes. É um bom momento para refletir sobre o que dá sentido à sua vida. A Lua se une a Urano e juntos podem trazer ideias inovadoras para seus projetos. No fim do dia, com a Lua em Áries, tome cuidado para não agir de forma precipitada em busca de resultados rápidos.

Capricórnio

A Lua em Peixes traz a necessidade de se reconectar com o que faz sentido em sua vida. Não adianta focar apenas no trabalho se isso não estiver alinhado com seus valores mais profundos. Com a Lua em Áries no final do dia, cuidado para não ser muito duro consigo mesmo ou com os outros.

Aquário

O aspecto positivo da Lua com Urano favorece mudanças inesperadas que podem abrir novos caminhos. No entanto, a Lua em Peixes pede para você desacelerar e cuidar do seu lado emocional e espiritual. Não se desgaste. Com a Lua em Áries à noite, evite reações rápidas ou decisões precipitadas. Paciência será fundamental.

Peixes

A Lua está em seu signo, trazendo à tona toda sua sensibilidade e intuição. É um dia para se conectar com o espiritual e buscar respostas dentro de si. O sextil com Urano pode trazer insights poderosos. No final do dia, com a Lua em Áries, evite agir por impulso ou reagir de forma agressiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.