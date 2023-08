Daniel Alves vira réu por acusação de estupro pela Justiça da Espanha

Daniel Alves foi acusado formalmente nesta quarta-feira (02) pelo crime de agressão sexual a uma jovem de 23 anos, no fim de dezembro, em Barcelona. Com a acusação oficial, o ex-lateral da Seleção Brasileira se torna réu no caso que irá a julgamento. Daniel seguirá preso até a audiência que deve ocorrer em setembro. O atleta nega a acusação.

De acordo com Cristóbal Martell, advogado de Daniel Alves, o atleta não recorrerá da decisão com o intuito de economizar tempo e ir a julgamento o mais depressa que for possível, já que todos os outros meios utilizados para tentar tirá-lo da prisão não tiveram sucesso. Os advogados apresentaram inúmeras medidas garantindo que o brasileiro não fugiria do país europeu, mas a juíza não aceitou e o manteve preso.