Escócia x Marrocos: onde assistir ao vivo, horário e escalações da Copa do Mundo 2026

Confronto é válido pela 2ª rodada do Grupo C

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 06:30
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Legenda: Hakimi em partida pelo Marrocos
Foto: FRANCK FIFE / AFP
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Escócia e Marrocos medem forças pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19). A partida será disputada no Gillette Stadium, em Foxborough, na região de Boston, às 19h (de Brasília).

As duas seleções iniciaram a competição pontuando. Os escoceses venceram o Haiti por 1 a 0 e assumiram a liderança do Grupo C, enquanto os marroquinos arrancaram um empate por 1 a 1 diante do Brasil e mostraram força na disputa por uma vaga na próxima fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV.

Palpite

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Como chega a Escócia

Após ficar 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo, a Escócia começou sua campanha com o pé direito ao derrotar o Haiti por 1 a 0. O resultado foi considerado positivo pela equipe, especialmente pela pressão natural de uma estreia em Mundial.

Com o empate entre Brasil e Marrocos na primeira rodada, os escoceses assumiram a liderança do Grupo C. Uma vitória pode representar um feito histórico para a seleção, que jamais avançou à fase eliminatória de uma Copa. Até mesmo um empate deixaria a classificação muito próxima, mas o triunfo garantiria a equipe na próxima fase e em ótima situação para terminar na liderança da chave.

Como chega o Marrocos

O empate diante do Brasil reforçou a impressão de que o Marrocos pode ser um dos times mais competitivos do grupo. Quarto colocado na última Copa do Mundo, o selecionado africano aposta na qualidade de Achraf Hakimi, lateral que frequentemente atua como uma peça ofensiva durante as partidas.

Além dele, nomes como Saibari e El Khannouss representam a renovação da equipe e aumentam o poder de criação no ataque. A atuação diante dos brasileiros foi bem avaliada, e agora os marroquinos entram em campo buscando a primeira vitória para encaminhar a classificação.

Prováveis escalações

Escócia

Gunn; Hickey, Hanley, Hendry e Robertson; Doak, McTominay, Ferguson e McGinn; Shankland e Adams.
Técnico: Steve Clarke.

Marrocos

Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Díaz, El Khannouss e Ounahi; Saibari.
Técnico: Mohamed Ouahbi.

Ficha técnica

  • Jogo: Escócia x Marrocos
  • Competição: Copa do Mundo – 2ª rodada do Grupo C
  • Data: 19 de junho de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Gillette Stadium

Arbitragem

  • Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
  • Assistentes: Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin (UZB)
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