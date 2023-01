Justiça da Espanha aceita denúncia contra Daniel Alves por suposto assédio sexual

A Suprema Corte da Catalunha abriu processo contra o jogador Daniel Alves por supostamente ter agredido sexualmente uma mulher. O caso teria ocorrido em uma boate na Espanha, em dezembro de 2022.

Em comunicado, o tribunal informa que a denúncia foi aceita e abriu processo por 'suposto crime de agressão sexual como resultado da denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona."

O nome do lateral da seleção brasileira não é citado diretamente no comunicado, mas uma fonte confirmou para a Reuters que Daniel Alves é o alvo da queixa e o caso está sob investigação.

Na semana passada, o jogador negou qualquer ocorrência nesse sentido. No entanto, em entrevisa para uma televisão da Espanha, ele contestou a acusação.

"Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno", explicou.

ENTENDA O CASO

No dia 30 de dezembro, Daniel Alves e amigos foram à discoteca Sutton de Barcelona, localizada no rua Tuset. No local, o jogador e seu grupo teriam se encontrado com um grupo de mulheres, com quem conversaram e dançaram.

Em determinado momento, câmeras do estabelecimento, de acordo com a imprensa espanhola, mostram que Dani Alves e uma garota vão ao banheiro. Cerca de 47 segundos depois, ambos saem do local. Em seguida, o jogador do Pumas (México) e seus amigos deixam a casa noturna. A mulher começa a chorar, é amparada pelas amigas e relata ter sido assediada sexualmente pelo atleta.

"Quando você decide ir ao banheiro não precisa perguntar quem está lá também. Sinto muito mas não sei quem é esta senhorita. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi antes na vida", alega Daniel Alves.