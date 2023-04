Em novo depoimento, Daniel Alves admite penetração mas afirma que foi consensual

Acusado de estupro e preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, Daniel Alves prestou novo depoimento à Justiça espanhola e afirmou que evitar problemas com sua ex-esposa, Joana Sanz, teria motivado as mudanças em suas versões anteriores.

Além de afirmar ser respeitoso com as mulheres, Daniel Alves ainda disse ser inocente e que a relação sexual com a jovem teria sido consentida. No depoimento do jogador estavam presente seus advogados, Cristóbal Martell e Arnau Xumetra, Ester García, advogada da vítima e a promotora Eisabeth Jiménez.

O caso do brasileiro ainda não tem data para julgamento e está em fase final de instrução e produção de provas. Os processos são divididos em três fases, com cerca de quatro meses de duração em cada uma delas, sendo investigação, acusação e julgamento.

No início do mês de abril, Daniel Alves recebeu a visita de sua mãe, Lúcia Alves, no Brians II. A mãe do jogador ainda teria visitado a penitenciária de Barcelona, mas não encontrou o jogador, já que o Brians ll está localizado nos arredores da cidade da Catalunha.