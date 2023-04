Daniel Alves pode voltar aos gramados em campeonato disputado entre presídios da Espanha

Em parceria firmada com o Ministério do Interior, a Federação Espanhola anunciou que foi iniciada a organização do Torneio Intercentros Penitenciários, que coloca frente a frente presidiários de 43 prisões. Esta será a primeira oportunidade de Daniel Alves retornar aos gramados desde que foi preso. Caso participe, o brasileiro será o grande destaque da competição.

O torneio está previsto para começar nesta quarta-feira, (12), e o presídio que Daniel Alves está, o Brians 2, possivelmente vai participar da competição. A final deve ocorrer em junho, em Las Rozas, no Centro de Treinamento da Federação Espanhola de Futebol.

ENTENDA O CASO

Daniel Alves está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, em Barcelona, na Espanha, no presídio Brians 2, acusado de estuprar uma jovem em uma casa noturna na cidade espanhola. O brasileiro foi preso ainda enquanto prestava depoimento em decorrência de contradições em suas falas.