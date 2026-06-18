Ceará bate o Internacional e conquista vaga na elite do Brasileiro Sub-20

Alvinegro superou o adversário por 3 a 1

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 18:12
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Legenda: Ceará conquista acesso ao Brasileirão Sub-20.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC
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O Ceará está na elite do Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe superou o Internacional por 3 a 1 nas quartas de final da segunda divisão do torneio e conquistou a vaga. O duelo ocorreu nesta quinta-feira (18), no Estádio Franzé Moraes. Enzo Lodovico, Pedro Esli e Ronald marcara para o grupo comandado por Rogério Ferreira. Luiz Felipe marcou para os adversários. 

Com o resultado, o Vovô está nas semifinais da Série B do torneio. Caso seja derrotado, conquistará o acesso como terceiro colocado. Na próxima rodada, encara o Atlético-MG em jogo único. A partida deve ovorrer no dia 1º de julho. Como tem melhor campanha, o Ceará será o mandante da partida. 

Luiz Felipe abriu o placar para o time adverário aos 35 minutos do primeiro tempo. Mas não demorou para o Alvinegro empatar com Enzo Lodovico. Na volta do intervalo, Pedro Esli virou o marcador para os anfitriões. Já Ronald selou a vitória do Vovô. 

Além do Ceará, Atlético-MG, Goiás e CRB conquistaram o acesso para a Série A da categoria. 

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