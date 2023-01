Anvisa proíbe comercialização de pomada para modelar cabelo após casos de cegueira

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso, comercialização e distribuição de pomada modeladora de cachos Cassu Braids, fabricada pela Microfarma Indústria e Comércio LTDA, após relatos de queimaduras na pele e cegueira temporária. A decisão foi publicada na sexta-feira (6).

Na determinação, de caráter cautelar, a Anvisa proíbe, também, a venda e uso de todos os produtos frabricados pela empresa. A Agência identificou que a fabricante não tem licença de órgão de vigilância sanitária do Rio de Janeiro, onde está instalada.

A Anvisa determinou, ainda, o recolhimento da pomada e de demais cosméticos fabricados pela Microfarma.

Cegueira temporária

De 26 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro deste ano, diversos consumidores da pomada procuraram emergências médicas no Rio de Janeiro relatando ardência nos olhos, dor e cegueira temporária após o uso do cosmético. A intoxicação ocular, inclusive, foi o principal motivo para a Anvisa mandar recolher e suspender a venda e uso do produto.

Ainda segundo a Anvisa, os sintomas teriam aparecido após os consumidores lavarem os cabelos.

"É importante ressaltar que consta no rótulo do produto a orientação de evitar contato com os olhos e mucosas, bem como a orientação de retirar a pomada do cabelo antes de ir a lugares como piscinas, praias e cachoeiras, para que o produto não escorra sobre os olhos. Entretanto, a empresa fabricante está com CNPJ inapto junto à Receita Federal e com a licença sanitária cancelada desde 2018.", alega a Agência.

No fim do ano pasasdo, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro chegou a emitir alerta nas redes sociais sobre o uso da pomada.