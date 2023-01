Ministério da Saúde compra 750 mil doses da CoronaVac para crianças de 3 a 11 anos

Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou, neste sábado (7), que comprou 750 mil doses da CoronaVac para a vacinação de crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. O aditivo de aquisição dos novos lotes junto ao Instituto Butantan, fabricante do imunizante no Brasil, foi assinado na sexta (6).

A expectativa é adquirir, no total, 2,6 milhões de doses da vacina, sendo todas para a imunização do público infantil. De acordo com a pasta, uma nova compra deve ser assinada nos próximos dias.

O ministério projeta o início da distribuição dos imunizantes aos estados e ao Distrito Federal na próxima semana. "A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível", completa a nota.

As doses estão previstas para o reforço da imunização. No fim do ano passado, a pasta liberou uma nota técnica em que validava a aplicação da terceira dose neste público.

Isso vale para vacinados no esquema primário (duas doses) com o imunizante da Pfizer e no ciclo inicial da CoronaVac.

Abastecimento

Segundo Ethel Maciel, secretária de Vigilância e Saúde e Ambiente do ministério, os estoques para a vacinação de crianças entre 3 e 11 anos são insuficientes. Para reverter essa situação, há negociações em curso também com a Pfizer, fabricante de vacinas para bebês e crianças de 6 meses a 4 anos e de 5 a 11 anos.

Nas tratativas, é colocada na mesa a antecipação da entrega de 3,2 milhões de doses da Pfizer baby, que abarca o grupo mais novo, já para janeiro. Já para o seundo grupo de crianças, a secretaria pretende antecipar 4,5 milhões de doses.