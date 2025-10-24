Edital com 692 vagas para Colégios Militares do Ceará é publicado; confira

O edital do processo seletivo para 692 vagas de ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros de Fortaleza foi publicado no Diário Oficial do Estado, nessa quinta-feira (23). As inscrições começam a partir da próxima segunda-feira (27) e seguem até 12 de novembro.

A solicitação da taxa de isenção da inscrição (R$ 25) é feita entre 27 e 29 de outubro. A seleção é válida para as seguintes instituições:

1º CPM – Fortaleza

108 vagas para nascidos entre 1º/1/2019 a 31/3/2020 (1º ano do Fundamental)

2º CPM – Juazeiro do Norte

68 vagas para nascidos a partir de 1º/1/2014 (6º ano do Fundamental)

14 vagas para nascidos a partir de 1º/1/2011 (9º ano do Fundamental)

80 vagas para nascidos a partir de 1º/1/2010 (1º ano do Ensino Médio)

3º CPM – Maracanaú

72 vagas para nascidos a partir de 1º/1/2014 (6º ano do Fundamental)

36 vagas para nascidos a partir de 1º/1/2010 (1º ano do Ensino Médio)

4º CPM – Sobral

72 vagas para nascidos a partir de 1º/1/2014 (1º ano do Ensino Médio)

32 vagas para nascidos a partir de 1º/1/2010 (6º ano do Fundamental)

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (Fortaleza)

70 vagas para o turno da manhã (nascidos a partir de 1º/1/2014) - 6º ano do Fundamental

210 vagas para turno integral (1º ao 3º ano do Ensino Médio) - nascidos entre 2008 e 2010

Veja também Papo Carreira TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza Papo Carreira Inep divulga cartão com local de prova do Enem 2025; veja como consultar Papo Carreira TJ-MS anuncia concurso com 360 vagas de cadastro de reserva; salário inicial é de R$ 10,6 mil

Inscrições

As inscrições são realizadas somente via internet por meio do site da Recrutamento Brasil, organizadora do processo seletivo.

Pais e responsáveis que vão inscrever os filhos como dependentes (de funcionários militares) devem se atentar ao edital e realizar a inscrição, apresentando os devidos documentos.

A seleção para o 1º ano do fundamental será uma prova subjetiva de 10 questões de língua portuguesa e 10 de matemática. Já para o 6º e 9º ano do fundamental e ensino médio, a prova é objetiva e de múltipla escolha, com 20 questões de português e 20 de matemática.