TJ-MS anuncia concurso com 360 vagas de cadastro de reserva; salário inicial é de R$ 10,6 mil

As inscrições serão abertas no próximo dia 29 e seguirão até novembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Fachada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Legenda: Os aprovados trabalharão no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Foto: Divulgação/TJMS

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) divulgou edital para concurso público com 360 vagas de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de analista judiciário (área fim) e técnico de nível superior (enfermeiro). Os salários iniciais podem chegar a R$ 10,6 mil.

As inscrições serão abertas na próxima quinta-feira (29) e seguirão até 27 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame. A taxa de inscrição custa R$ 150.

As provas devem ser aplicadas no dia 25 de janeiro de 2026.

Remuneração

O salário inicial, que pode chegar a R$ 10,6 mil, considera o vencimento básico de R$ 7,9 mil, além do auxílio-transporte de R$ 500 e do auxílio-alimentação de R$ 2,2 mil.

Veja detalhes das vagas

O concurso do TJ-MS busca preencher 360 vagas de cadastro de reserva, sendo 350 para a função de analista judiciário e 10 para técnico de nível superior.

Os cargos de técnico exigem ensino superior completo com graduação em Enfermagem. A jornada de trabalho é de seis horas por dia, totalizando 30h semanais.

Já os cargos de analista judiciário são destinados à área fim e exigem, também, ensino superior, com graduação em Direito. A jornada de trabalho é a mesma.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada em Campo Grande.

