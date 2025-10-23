TJ-MS anuncia concurso com 360 vagas de cadastro de reserva; salário inicial é de R$ 10,6 mil

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) divulgou edital para concurso público com 360 vagas de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de analista judiciário (área fim) e técnico de nível superior (enfermeiro). Os salários iniciais podem chegar a R$ 10,6 mil.

As inscrições serão abertas na próxima quinta-feira (29) e seguirão até 27 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame. A taxa de inscrição custa R$ 150.

As provas devem ser aplicadas no dia 25 de janeiro de 2026.

Veja também Papo Carreira Grupo de restaurantes abre mais de 40 vagas de emprego em Fortaleza Papo Carreira Vivo abre 120 vagas para PcD em Fortaleza e outras três capitais; veja cargos Papo Carreira Fies 2025.2: Inscrições para vagas remanescentes começam nesta quinta (23)

Remuneração

O salário inicial, que pode chegar a R$ 10,6 mil, considera o vencimento básico de R$ 7,9 mil, além do auxílio-transporte de R$ 500 e do auxílio-alimentação de R$ 2,2 mil.

Veja detalhes das vagas

O concurso do TJ-MS busca preencher 360 vagas de cadastro de reserva, sendo 350 para a função de analista judiciário e 10 para técnico de nível superior.

Os cargos de técnico exigem ensino superior completo com graduação em Enfermagem. A jornada de trabalho é de seis horas por dia, totalizando 30h semanais.

Já os cargos de analista judiciário são destinados à área fim e exigem, também, ensino superior, com graduação em Direito. A jornada de trabalho é a mesma.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada em Campo Grande.