Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (13). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio e superior.

Veja as vagas a seguir:

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Prefeitura de Coreaú

A Prefeitura de Coreaú, no interior do Estado, abriu inscrição de concurso público com 36 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias.

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na área onde pretende atuar.

A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Interessados devem se inscrever pelo site do Imbrasp, entidade responsável pelo certame, até o dia 30 de abril. A taxa cobrada é de R$ 100,00.

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Conselho de Arquitetura

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo abriu as inscrições para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo. O salário pode chegar a R$ 9.112,18, além de benefícios.

Para participar do concurso público do Cau/CE, pessoas interessadas devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan.

O período de inscrições vai até às 16h de 22 de abril de 2026.

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Prefeitura de Cascavel

A Prefeitura de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu inscrição de concurso público com 38 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para o cargo de agente comunitário de Saúde.

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na microárea territorial onde pretende atuar.

A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, entidade responsável pelo certame, até esta segunda-feira (13). A taxa cobrada é de R$ 100,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 17 de maio. Os aprovados ainda passarão por curso de formação.

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Prefeitura de Guaraciaba do Norte

A Prefeitura de Guaraciaba do Norte está com inscrição de concurso público com oito vagas distribuídas entre os cargos de fiscal e analista ambiental, ambos de nível superior.

A remuneração inicial é de R$ 3.000,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Podem se candidatar graduados em: engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia agronômica, engenharia de pesca, biologia, biotecnologia ou zootecnia, gestão ambiental ou tecnólogo em recursos hídricos / saneamento ambiental.

As inscrições terminam nesta segunda-feira (13) e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam.

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Exército (ESA)

O Exército Brasileiro divulgou edital do novo concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) 2027, com 1.100 vagas para ingresso nos cursos de formação de guaduação de sargentos.

Do total de vagas, 1.015 são reservadas para a área Geral; 30 para a área de Música, e 55 para a área de Saúde. Podem se inscrever candidatos com ensino médio completo, com idades entre 17 e 26 anos.

Os aprovados iniciarão o curso de formação em março de 2027, com término previsto para dezembro de 2028.

As inscrições começam podem ser feitas até 4 de maio, pelo site da ESA. O candidato deverá possuir cadastro no portal gov.br para confirmar a inscrição.