Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Candidato fazendo prova.
Legenda: Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas.
Foto: Shutterstock/slexp880.

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (13). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio e superior.

Veja as vagas a seguir:

Veja também

teaser image
Papo Carreira

TCE Ceará abre seleção para estágio de nível superior; veja vagas

teaser image
Papo Carreira

Enel abre 500 vagas para eletricistas em 23 cidades do Interior do Ceará

Prefeitura de Coreaú

A Prefeitura de Coreaú, no interior do Estado, abriu inscrição de concurso público com 36 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na área onde pretende atuar.

A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais. 

Interessados devem se inscrever pelo site do Imbrasp, entidade responsável pelo certame, até o dia 30 de abril. A taxa cobrada é de R$ 100,00. 

>> Veja edital

Conselho de Arquitetura

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo abriu as inscrições para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo. O salário pode chegar a R$ 9.112,18, além de benefícios. 

Para participar do concurso público do Cau/CE, pessoas interessadas devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan.

O período de inscrições vai até às 16h de 22 de abril de 2026.

>> Veja edital

Prefeitura de Cascavel

A Prefeitura de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu inscrição de concurso público com 38 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para o cargo de agente comunitário de Saúde

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na microárea territorial onde pretende atuar. 

A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais. 

Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, entidade responsável pelo certame, até esta segunda-feira (13). A taxa cobrada é de R$ 100,00. 

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 17 de maio. Os aprovados ainda passarão por curso de formação.

>> Veja edital

Prefeitura de Guaraciaba do Norte

A Prefeitura de Guaraciaba do Norte está com inscrição de concurso público com oito vagas distribuídas entre os cargos de fiscal e analista ambiental, ambos de nível superior. 

A remuneração inicial é de R$ 3.000,00, para uma jornada de 40 horas semanais. 

Podem se candidatar graduados em: engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia agronômica, engenharia de pesca, biologia, biotecnologia ou zootecnia, gestão ambiental ou tecnólogo em recursos hídricos / saneamento ambiental. 

As inscrições terminam nesta segunda-feira (13) e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital

Exército (ESA)

O Exército Brasileiro divulgou edital do novo concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) 2027, com 1.100 vagas para ingresso nos cursos de formação de guaduação de sargentos. 

Do total de vagas, 1.015 são reservadas para a área Geral; 30 para a área de Música, e 55 para a área de Saúde. Podem se inscrever candidatos com ensino médio completo, com idades entre 17 e 26 anos. 

Os aprovados iniciarão o curso de formação em março de 2027, com término previsto para dezembro de 2028.

As inscrições começam podem ser feitas até 4 de maio, pelo site da ESA. O candidato deverá possuir cadastro no portal gov.br para confirmar a inscrição.

Assuntos Relacionados
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior.

Redação
Há 14 minutos
Prédio sede do Instituto Plácido Castelo.
Papo Carreira

TCE Ceará abre seleção para estágio de nível superior; veja vagas

Selecionados receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 949,73.

Redação
10 de Abril de 2026
Carteira de trabalho.
Papo Carreira

Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego no Ceará, veja cargos

As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú, Quixadá, e na região do Cariri.

Redação
09 de Abril de 2026
Foto de profissionais da Enel.
Papo Carreira

Enel abre 500 vagas para eletricistas em 23 cidades do Interior do Ceará

Os profissionais contratados trabalharão em diferentes níveis de atuação.

Redação
08 de Abril de 2026
Imagem de jovens cursos para matéria sobre a Prefeitura de Fortaleza.
Papo Carreira

Fotografia, dança e libras: veja 30 cursos gratuitos com vagas abertas em Fortaleza

Aulas buscam qualificar jovens e estimular práticas culturais.

Redação
06 de Abril de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Abril de 2026
Funcionários Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet abre 123 vagas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana

As oportunidades contemplam cargos operacionais e comerciais.

Redação
06 de Abril de 2026
Foto de recenseador do IBGE.
Papo Carreira

IBGE reduz vagas em concurso de temporários; lançamento de edital está previsto para maio

Mudanças no cronograma do certame também foram publicadas.

Redação
02 de Abril de 2026
Pessoa preenchendo uma folha de resposta de múltipla escolha, foco em um exame ou teste de avaliação
Papo Carreira

Veja lista de concursos públicos com inscrições abertas em abril de 2026

Dentre as opções, há salários que chegam até R$ 37 mil.

Paulo Roberto Maciel*
01 de Abril de 2026
Imagem de folhetos ilustra matéria sobre seleção de bolsistas para programa de design.
Papo Carreira

Secult seleciona bolsistas para programa de mentoria em Design; veja detalhes

Vagas são destinadas a residentes no Ceará, que tenham idade mínima de 18 anos.

Redação
01 de Abril de 2026
Uma estudante escreve em folhas de prova sobre uma carteira de madeira, segurando uma caneta azul enquanto mantém o foco no exame. O plano fechado destaca suas mãos e o material escolar, com o fundo levemente desfocado revelando o ambiente de uma sala de aula.
Papo Carreira

EPC Paraíba divulga concurso público com 35 vagas; veja edital

As vagas são distribuídas entre 18 cargos de nível médio, técnico e superior.

Redação
31 de Março de 2026
Estagiários Ambev
Papo Carreira

Ambev abre inscrição para programa de estágio com vagas no Ceará

Programa oferece oportunidades nas unidades de Fortaleza e Aquiraz, com atuação em Business e Supply.

Redação
31 de Março de 2026
Oficiais da Marinha do Brasil.
Papo Carreira

Marinha do Brasil abre concurso público para professores; veja detalhes

Os salários podem chegar a R$ 4.867,43, a depender da titulação

Redação
31 de Março de 2026
foto de caneta preta preenchendo gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (30)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
30 de Março de 2026
Oficiais do Exército.
Papo Carreira

Concurso ESA 2027: edital com 1.100 vagas é divulgado

Inscrições iniciam na segunda-feira (30) e seguem até 4 de maio.

Redação
27 de Março de 2026
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Cascavel abre concurso público com 38 vagas; veja cargo

Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de abril.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de prédio da Rede ICC Saúde.
Papo Carreira

Rede de saúde abre vagas para diferentes níveis de formação em Fortaleza

As oportunidades estão distribuídas em hospitais e clínicas da Capital.

Redação
24 de Março de 2026
Agência dos Correios.
Papo Carreira

Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes

No Ceará, são ofertadas 20 vagas em Fortaleza.

Redação
23 de Março de 2026
Imagem de uma mulher realizando uma prova para matéria sobre os concursos abertos no Ceará.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
23 de Março de 2026
Oficiais da PMAL.
Papo Carreira

Edital da Polícia Militar de Alagoas é divulgado com salário de até R$ 11 mil; veja cargos

Interessados podem se inscrever no período de 30 de março a 30 de abril.

Redação
20 de Março de 2026