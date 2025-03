Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore voltaram para Terra após 286 dias na Estação Espacial Internacional (ISS). O regresso ocorreu na noite da última terça-feira (18), apesar do plano inicial ter sido de uma viagem de apenas oito dias.

Devido ao tempo no espaço, os dois tiveram mudanças físicas significativas que já eram esperadas devido ao tempo na microgravidade. As informações são do g1.

Dentre as alterações fisiológicas, estão:

Redução da massa muscular;

Diminuição da densidade óssea;

Acúmulo de fluidos na cabeça, pressionando os olhos e inchando o rosto;

Enfraquecimento do sistema imunológico.

A redução da massa muscular, somada à diminuição da densidade óssea, resulta em ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas.

Isso ocorre porque, sem a pressão da gravidade, o organismo assume que as estruturas ósseas não precisam ser mantidas de forma resistente.

"É como se o corpo dissesse: 'Por que manter toda essa estrutura se não estou usando?'", detalhou a Nasa.

Por isso, no espaço, os astronautas são estimulados a se exercitar por cerca de duas horas e meia por dia, para reduzir os impactos da microgravidade no corpo.

Confira antes e depois dos astronautas

Legenda: Imagens da astronauta Suni Williams tiradas nos dias 5 de junho de 2024 e 18 de março de 2025 Foto: AFP

Legenda: Imagens do astronauta Butch Wilmore tiradas nos dias 5 de junho de 2024 e 18 de março de 2025 Foto: AFP

Como se readaptar à Terra?

Após o repouso, os astronautas precisam de apoio para ficar em pé, assim como manter o equilíbrio. Eles podem enfrentar tonturas nos primeiros dias, já que o corpo está se readaptando à gravidade.

Eles realizam exercícios diários para recuperar a resistência e a força. O acompanhamento médico busca evitar lesões, como distensões e torções musculares, e fraturas.

