Acompanhe ao vivo o retorno dos astronautas 'presos' no espaço pela Nasa

O retorno dos astronautas da Nasa Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore, foi efetivado com sucesso nesta terça-feira (18). A agência espacial informou que a nave de resgate pousou no mar da Flórida, nos Estados Unidos, às 18h57 no horário de Brasília.

Legenda: Nave de resgate já chegou à superfície aquática dos Estados Unidos Foto: Reprodução/NASA

Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore já foram retirados da cápsula.

“As equipes na nave de recuperação da SpaceX, incluindo dois barcos rápidos, estão protegendo a Dragon e garantindo que a espaçonave esteja segura para recuperação. Conforme as equipes de barcos rápidos concluem seu trabalho, a nave de recuperação se moverá para a posição para içar a Dragon para o convés principal com os membros da tripulação da Crew-9 dentro” Atualização da Nasa

A agência espacial explica que a tripulação passará por exames médicos logo após sair da aeronave. Na sequência, os astronautas irão de helicóptero até um avião, que os levará para o Johnson Space Center da NASA em Houston.

Veja a transmissão ao vivo da Nasa:

Após a missão de resgate Crew-10, que chegou na Estação Espacial Internacional (ISS) na madrugada de domingo (16), o público pode acompanhar a transmissão do retorno da dupla.

A Nasa iniciou a transmissão na segunda-feira (17), às 23h45, no horário de Brasília. Na ocasião, houve o fechamento da escotilha até o momento que a nave desatracou da ISS.

A transmissão foi interrompida e voltou a ser exibida às 17h45 desta terça, também no horário da Capital Federal. O horário marcou a manobra de entrada da espaçonave na atmosfera da Terra. O instante em que a nave tocará a superfície aquática está previsto para ocorrer às 18h57.

Dupla 'presa' no espaço

Suni e Burch iriam inicialmente fazer uma breve visita de oito dias à estação espacial em junho do ano passado, mas precisaram estender a estadia após problemas técnicos. Eles foram transferidos para a Crew-9 depois que seus astronautas chegaram, em setembro, a bordo de uma SpaceX Dragon.

O retorno não foi imediato para evitar a redução da equipe na estação, o que prejudicaria pesquisas e manutenção. A Nasa chegou a considerar antecipar a Crew-10, mas optou por manter os astronautas na missão e seguir o cronograma previsto. A Crew-9 seguiu em órbita até a chegada da Crew-10.

