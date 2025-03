Missão de resgate de dois astronautas da Nasa 'presos' no espaço é adiada pela 4ª vez

A Nasa e a SpaceX cancelaram, na noite dessa quarta-feira (12), a tentativa de lançamento da missão Crew-10, que levaria quatro astronautas à Estação Espacial Internacional, devido a um problema no sistema hidráulico. Essa rotação permitirá o retorno à Terra de Suni Williams e Butch Wilmore, os dois astronautas da Nasa que estavam programados para fazer uma breve visita à estação espacial em junho do ano passado, mas tiveram a estadia foi estendida para mais de nove meses.

Veja também Ciência Astronautas 'presos' no espaço ganham data para voltar à Terra após nove meses Ciência Astronauta preso no espaço captura momento raro na atmosfera da Terra; veja imagem

O lançamento estava previsto para as 19h48 locais (20h48 em Brasília) de quarta-feira de Cabo Canaveral, na Flórida, mas foi cancelado cerca de 45 minutos antes por um problema técnico no sistema hidráulico com um braço de fixação de suporte terrestre para o foguete Falcon 9.

"Houve um problema com o sistema hidráulico em terra", disse Derrol Nail, encarregado de comentar o lançamento da Nasa. Ele acrescentou que "tudo estava bem com o foguete e a nave espacial".

O foguete Falcon 9 da SpaceX, do empresário Elon Musk, transportará uma cápsula Crew Dragon com uma tripulação de quatro membros em uma expedição científica ao laboratório orbital: Nichole Ayers e Anne McClain, da Nasa, Takuya Onishi, da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), e o cosmonauta Kirill Peskov, da Roscosmos.

Caso o problema seja resolvido, o novo lançamento está previsto para sexta-feira (14), às 20h03.

Retorno de Butch Wilmore e Suni Williams

Com o lançamento da missão Crew-10, todos os olhos estarão voltados para os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que estão na ISS desde junho de 2024 depois que sua nave espacial Boeing Starliner apresentou problemas de propulsão e foi considerada imprópria para o retorno. Em setembro, a Starliner voltou sozinha à Terra e pousou no Novo México. Com isso, a Nasa precisou encontrar outra forma de trazer os astronautas de volta, semelhante a remarcar um voo cancelado.

Os dois, que inicialmente deveriam cumprir uma missão de oito dias, foram transferidos para a Crew-9 depois que seus astronautas chegaram em setembro a bordo de uma SpaceX Dragon. A nave espacial transportava apenas dois tripulantes em vez dos quatro habituais, para que Wilmore e Williams pudessem ser adicionados. Com isso, a astronauta da Nasa Nick Hague e o russo Aleksandr Gorbunov também aguardam pelo retorno.

O retorno não foi imediato para evitar a redução da equipe na estação, o que prejudicaria pesquisas e manutenção. A Nasa chegou a considerar antecipar a Crew-10, mas optou por manter os astronautas na missão e seguir o cronograma previsto. A Crew-9 permanecerá em órbita até a chegada da Crew-10.

A estadia prolongada de Wilmore e Williams se tornou recentemente um tópico de debate político, depois que o presidente americano, Donald Trump, e Musk, seu conselheiro próximo, acusaram o governo Biden de abandoná-los no espaço.