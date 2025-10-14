Sonho do casamento move casal a vender brownie na Beira-Mar de Fortaleza

Se você estiver na Beira-Mar de Fortaleza e der de cara com Ezequiel de Paula, pare para escutá-lo. E compre os brownies vendidos por ele. Ajudará a realizar um sonho. Junto à noiva, a cirurgiã dentista Larissa Andrade, o professor de Matemática da rede pública de ensino do Ceará tem feito esse movimento na orla da Capital para custear o casamento.

A cerimônia já tem até data: 10 de outubro de 2026. Até lá, muita água – e muito doce – deve passar por debaixo da ponte, embora não apenas. Sentir a generosidade do público diante da história e do objetivo dos dois têm tornado a preparação para o grande dia muito mais bonita e inspiradora. Aumentam os motivos para celebrarem a união.

“É bem cansativo porque são muitas horas andando na areia e oferecendo brownie. Minha voz e minha garganta são ainda mais afetadas – até porque sou professor ao longo do dia. Por outro lado, é um desgaste gratificante porque a gente vê logo o resultado”, vibra Ezequiel.

Veja também Diego Barbosa Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano Diego Barbosa Médico faz surpresa e pede namorada em casamento no fundo do mar de Fortaleza, a 22m de profundidade Diego Barbosa Casal de idosos se conhece no pilates, namora, casa e celebra o amor: ‘A vida começa aos 80’

A proposta é sair o maior número de dias possíveis para comercializar os quatro sabores, cada um custando R$10. As vendas geralmente acontecem à noite após o expediente na escola, mas há momentos de comércio solar também.

Apesar do pouco tempo na lida – iniciaram há três semanas a ação – o resultado tem sido positivo. Em apenas uma noite, por exemplo, Ezequiel conseguiu vender os 40 brownies que levava na sacola. Todo o montante arrecadado vai direto para a conta-poupança reservada ao casório e terá como destino a exata realização do que eles planejam há tempos.

Legenda: Cada brownie custa R$ 10 e há quatro opções de sabores disponíveis. Foto: Arquivo pessoal.

A relação dos pombinhos tem mapa próprio, e começou em Paudalho, município da Região Metropolitana do Recife. O noivo é natural da própria capital pernambucana, enquanto a noiva é de Bonito, interior do mesmo Estado. Conheceram-se em 2019 durante trabalho voluntário em um acampamento cristão.

O evento pertence a uma organização chamada Palavra da Vida, presente na região Nordeste há 50 anos. Mesmo sabendo da existência um do outro desde 2019, foi mesmo na edição do acampamento de julho de 2023 que, de fato, começaram a se perceber de forma diferente. Passaram a trocar mensagens todos os dias e a criar um tipo grande de carinho.

Legenda: Casal no acampamento Palavra da vida Nordeste, onde se conheceram. Foto: Arquivo pessoal

Desde esses instantes, Ezequiel deixava muito claro de que, devido ao concurso no qual foi aprovado, residia em Fortaleza, ou seja, a quilômetros e quilômetros de saudade. Larissa, de tão envolvida pelo rapaz – num primeiro momento, porém, achava que era apenas amizade – seguiu, mesmo sabendo dessa informação. E não poderia ter feito melhor.

Ela diz que ele a faz ser a melhor versão possível. “Acredita em mim de uma forma que não sei nem explicar. Deus tem nos abençoado nesse processo. e cada vez mais confirmado que a gente é um do outro”. Ezequiel não fica atrás. Na própria forma de abordagem no momento de comercializar os brownies, diz que não é sacrifício passar horas falando da amada.

Legenda: Neste dia, os dois saíram para jantar em comemoração ao inicio do namoro. Foto: Arquivo pessoal.

“É uma mulher maravilhosa, muito incrível, que eu admiro demais. Extremamente companheira, fiel, agradável. Eu amo amá-la. Tem sido muito bom todo o tempo em que estamos juntos. Não teria como olhar para ela, conhecê-la, e dizer que não a gostaria na minha vida. Ela me leva para mais perto de Deus”.

A própria opção para vender brownie na praia vai ao encontro de satisfazer um querer muito esperado pelo casal: realizar a cerimônia de casamento ao ar livre. Nas pesquisas, encontraram um recanto em Caruaru capaz de emocionar a ambos, com muito verde e até uma lagoa. Mas o preço, um pouco além do estipulado nas finanças, moveu alguns passos.

Legenda: Casal chegou a vender 40 brownies durante saída pela Beira-Mar de Fortaleza. Foto: Arquivo pessoal.

O primeiro deles foi a realização de lives no TikTok por parte de Ezequiel, sobre detalhes da história dos dois com a meta de arrecadar algum dinheiro com o tempo de tela. Infelizmente, o retorno monetário foi bastante aquém do aguardado, e eles precisaram buscar outra solução. Fazer bolos após o expediente na escola surgiu como opção.

“Mas era difícil porque, muitas vezes, eu chegava exausto e não conseguia fazer nada. Precisávamos pegar algo já pronto pra vender, como sorvete de saquinho ou trufas. Larissa ainda chegou a fazer trufas, mas um amigo da igreja me disse que conhecia alguém que vendia brownie por revenda. Foi o ponto de virada”.

Já no primeiro dia, venderam 17 unidades. E seguem com boa aceitação entre o público até agora. Na embalagem, uma foto impressa deles com a frase: “Obrigado por participar da nossa história!”. Logo abaixo, o convite para seguir o perfil Páginas do Sim, criado para relatar o passo a passo até o altar. “É como um diário da gente”, explica Larissa.

É ela quem dá uma das definições possíveis de amor: “É uma escolha. Nosso relacionamento é leve, mas tem dificuldades – sobretudo devido à distância. Acontecem momentos em que não estamos 100%, mas nos escolhemos todos os dias, independentemente do que acontecer. Deus nos amou primeiro, e quero amar Ezequiel como Cristo amou a igreja”.

O noivo complementa: “Acho que amar é renunciar a si em prol do outro. Isso funciona bem quando há reciprocidade. Estou sempre buscando a felicidade da Larissa, e enxergo muito isso nela também. Digo que vou amá-la até às últimas consequências. E tem uma frase de que gostamos muito: ‘A gente ainda vai ser muito felizes juntos’”. Alguém duvida?



Esta é a história de Ezequiel de Paula, Larissa Andrade e o sonho de casar. Envie a sua também para diego.barbosa@svm.com.br. Qualquer que seja a história e o amor.