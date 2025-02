Próximo de Safadão e Tirulipa, suplente toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza

Neste início de legislatura, a Câmara Municipal passa por uma série de mudanças em sua composição. O vereador Emanuel Acrízio (Avante) é mais um titular a se licenciar do mandato. A licença, que não prevê remuneração, abre espaço para a posse de Marcelo Tchela, quarto suplente do partido.

Rodizio no Avante

A movimentação reflete um acordo interno no Avante para dar espaço aos suplentes. O vereador Emanuel Acrízio detalhou a esta Coluna que havia feito um acordo para que os suplentes pudessem ter a experiência do exercício dos mandatos. Tchela é o quarto suplente, mas assume após um acordo com os três primeiros.