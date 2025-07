Fortaleza lidera mercado imobiliário de luxo no Brasil e atrai investidores europeus

Impulsionada pelo rápido crescimento econômico dos últimos anos, Fortaleza vem se tornando um epicentro regional e nacional para o mercado imobiliário de luxo. Conforme levantamento da Brain Inteligência Estratégica, a cidade possui o maior tíquete médio do Brasil neste nicho.

Na média, os compradores desembolsam R$ 3,037 milhões por um imóvel de alto padrão na Capital cearense, valor ligeiramente superior aos de Salvador e Recife.

Cidades com Maior Ticket Médio no Segmento de Luxo

1. Fortaleza (CE)

Ticket médio: R$ 3.037.249

Preço do m²: R$ 14.947/m²

2. Salvador (BA)

Ticket médio: R$ 3.032.113

Preço do m²: R$ 15.312/m²

3. Recife (PE)

Ticket médio: R$ 3.014.628

Preço do m²: R$ 15.993/m²

4. Teresina (PI)

Ticket médio: R$ 3.010.572

Preço do m²: R$ 13.022/m²

5. Rio de Janeiro (RJ)

Ticket médio: R$ 2.918.600

Preço do m²: R$ 20.434/m²

6. Belém (PA)

Ticket médio: R$ 2.854.783

Preço do m²: R$ 13.156/m²

7. São Paulo (SP)

Ticket médio: R$ 2.831.799

Preço do m²: R$ 19.845/m²

8. Goiânia (GO)

Ticket médio: R$ 2.811.158

Preço do m²: R$ 12.684/m²

9. Brasília (DF)

Ticket médio: R$ 2.799.494

Preço do m²: R$ 17.930/m²

10. Curitiba (PR)

Ticket médio: R$ 2.788.591

Preço do m²: R$ 16.823/m²

Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) mostram que o segmento de luxo no Nordeste cresceu 20% em 2024. Em Fortaleza, foram comercializadas mais de 380 unidades de alto padrão.

Investidores internacionais

“A pandemia despertou um desejo coletivo por mais qualidade de vida, contato com a natureza e espaços amplos. O Nordeste reúne atributos que atendem a essas demandas, como clima agradável, praias paradisíacas e ritmo de vida mais tranquilo. Fortaleza, por exemplo, é um dos pontos mais próximos da Europa e dos Estados Unidos, o que facilita a atração de um público investidor internacional”, comenta Fernando Arraes, diretor de incorporações da Dasart Engenharia.

A empresa é uma das construtoras com projetos neste segmento, como o Mansão Diogo e o Wave Beira Mar. Somados, os empreendimentos superam R$ 700 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

Outro fator apontado pelo executivo é o perfil do investidor, que passou a ver o imóvel de luxo não apenas como moradia, mas como proteção patrimonial e fonte de renda, sobretudo por conta da valorização do aluguel de temporada e da demanda crescente do turismo de alto padrão.

“Hoje temos empreendimentos com cerca de 20% das vendas destinadas a clientes europeus, por exemplo”, acrescenta Arraes.