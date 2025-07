Quais são as 10 ruas mais caras para comprar imóvel em Fortaleza

Das 10 ruas com o metro quadrado mais valorizado de Fortaleza, nove estão nos bairros Meireles e Aldeota.

O Diário do Nordeste teve acesso a um levantamento exclusivo do Data Zap, do grupo OLX, que mostra as vias de ouro da cidade. A pesquisa considera apenas imóveis usados, com preços anunciados em milhares de anúncios online, entre junho de 2024 e maio de 2025.

A Avenida Beira Mar aparece na primeira posição, com o preço médio do metro quadrado a R$ 17,2 mil.

Na sequência, está a Rua José Lourenço, também no Meireles, com R$ 14,8 mil. A terceira mais cara é a Rua Pereira Filgueiras, na Aldeota, com o valor médio de R$ 14,2 mil.

Ranking das ruas mais caras de Fortaleza