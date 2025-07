Suspeitos de atirar no carro do bicheiro Vinicius Drumond confessam sequestro de mulher durante fuga

Foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (19), Deivyd Bruno Nogueira Vieira, suspeito de atentado contra o bicheiro Vinícius Drumond, apontado como um dos integrantes da cúpula do jogo do bicho na capital fluminense.

Em 11 de julho, o Porsche do contraventor - que era blindado -, foi atingido por mais de 30 tiros na Barra da Tijuca. Agora os agentes tentam cumprir mandados contra outros 3 suspeitos de participação no crime.

Segundo as investigações, também participaram do crime Rafael Ferreira Silva, conhecido como Cachoeira, Adriano Carvalho de Araújo, e o policial militar da ativa Luís César da Cunha, lotado no 15º BPM. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios.

Deivyd foi expulso da Polícia Militar no ano passado, por envolvimento nos crimes de receptação de veículo roubado e tráfico de drogas. Ele foi flagrado com uma pistola calibre 9mm, sem autorização.

Já Rafael Ferreira, o Cachoeira, foi preso em 2022 por participação em sequestro, cuja vítima era ligada ao comércio ilegal de cigarros, além de organização paramilitar e uso de arma de fogo de uso restrito.

Legenda: Letra de funk cita vários integrantes de um grupo de extermínio Foto: Divulgação / Polícia Civil do Rio de Janeiro

Ele é citado na letra de um funk cantado por um homem logo depois do assassinato do bicheiro Marquinho Catiri, crime pelo qual o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, tem expedido um mandado de prisão.

A música cita outros membros de um grupo de extermínio que receberia ordens de Adilsinho. Entre eles estão Rafael do Nascimento Dutra, o Sem Alma, e Wanderson Ribeiro Marques de Lemos, o Chacal. OS suspeitos são citados como seguranças de Adilsinho.

"A notícia eu vou te dar agora como é que foi. Sem Alma está de luneta, da para te buscar em casa, Curinga tá de AK, com pentão de goiabada. PQD e Cachoeira palmeando não passa nada. Enquanto King dá Rajada, o Pestinha taca a granada. Chacal e Pelo de Rato progredindo de cantinho. Retaguarda o TH junto com o mano Novinho..."

Atentado contra Vinícius Drummond

As investigações apontam que o crime ocorreu após Vinícius Drumond deixar o Casa Shopping em seu Porsche blindado, sendo então seguido de seguranças por volta das 11h da manhã. Logo depois dois veículos seguiram o carro do contraventor pela Avenida das Américas.

Na altura da estação BRT Ricardo Marinho, os criminosos efetuaram cerca de 30 disparos de fuzil calibre 7,62mm contra o carro do bicheiro. A vítima do atentado sofreu apenas lesões leves, em razão da blindagem do carro.