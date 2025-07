Corpo de adolescente desaparecida é encontrado esquartejado após quatro dias em Hortolândia (SP)

O corpo da adolescente Nicolly Fernanda Pógere, de 15 anos, foi encontrado envolto em uma lona azul nesta sexta-feira (18), após quatro dias desaparecida. O Metrópoles detalhou que o pai reconheceu a filha por um colar preto que ela utilizava. A jovem, que foi esquartejada, estava com diversas marcas no rosto.

Ela estava na lagoa Jardim Amanda, em Hortolândia, interior de São Paulo. Segundo o pai, parecia que Nicolly levou “uma paulada a face dela, onde estava bem inchado”.

Além disso, a mãe da vítima também confirmou o óbito. Nas redes sociais, o irmão de Nicolly afirmou que a família está “abaladíssima”. O caso está sendo investigado pelo 2° DP de Hortolândia.

Entenda o caso

A jovem Nicolly Fernanda desapareceu no dia 14 de julho, após dizer ao avô que iria para a casa do namorado no Jardim Amanda, em Hortolândia. Conforme o Metrópoles, ela estava passando as férias na casa do avô e essa tinha sido a última vez que os familiares tiveram notícia da adolescente.

Logo depois, o avô de Nicolly registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. O namorado dela, que é menor de idade, foi ouvido pela polícia. Em depoimento, declarou que os dois tinham terminado há cerca de uma semana e não mantinham mais contato.