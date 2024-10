Influencer Sarah Poncio assume cargo de deputada estadual no RJ

Tande Vieira, do Progressistas (PP), foi eleito prefeito de Resende, no Rio de Janeiro, nesse domingo (6). O político deixa o cargo de deputado estadual, e a influenciadora Sarah Poncio, primeira suplente, assume a função na Assembleia Legislativa do Rio.

Sarah teve 26.626 votos nas eleições de 2022, tornando-se a primeira suplente do Partido Republicano da Ordem Social (Pros). Ela ocupará a cadeira na Alerj a partir de 2025, quando Tande assumir o primeiro mandato como chefe do executivo na cidade, acompanhado do vice Davi do Esporte, do União Brasil. O político foi eleito em 2022, mas havia se afastado do cargo para concorrer à prefeitura.

Quem é Sarah Poncio

Filha do pastor evangélico Márcio Poncio, Sarah usou suas redes para comemorar o novo desafio: "O nó na garganta há exatamente dois anos atrás, se transformou em alegria. Vamos com tudo, Sarah”, escreveu na publicação.

A influenciadora ficou conhecida quando estava grávida de seu primeiro filho e a história de que seu então marido Jonathan Couto teve uma filha com a atriz Letícia Almeida, que era ex-cunhada dela, veio à tona. Na época, Sarah estava grávida de seu primeiro filho com Jonathan.

Alguns anos depois, o nome de Sarah ganhou repercussão na internet quando ela adotou uma criança e pouco tempo depois o processo foi revertido. Atualmente, ela também compartilha conteúdos sobre moda.