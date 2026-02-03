Sobral lidera demissões no mercado de trabalho do Ceará; veja piores cidades
Itapipoca, Senador Pompeu, Russas e Santa Quitéria também registram perdas de empregos.
A cidade de Sobral teve o pior desempenho do Estado no mercado de trabalho em 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
Foram eliminados 790 postos com carteira assinada, resultado de 15,8 mil admissões e 16,5 mil desligamentos registrados ao longo do ano passado.
A indigesta lista traz na segunda colocação Itapipoca, onde foram perdidos 715 postos de trabalho formais. Já a terceira posição ficou com Senador Pompeu, com saldo negativo de 178 empregos. Veja abaixo as 10 cidades com piores desempenhos.
Cidades do CE que mais cortaram empregos em 2025
- Sobral: -790
- Itapipoca: -715
- Senador Pompeu: -178
- Russas: -177
- Santa Quitéria: -154
- Solonópole: -95
- Fortim: -94
- Mauriti: -82
- Camocim: -72
- Chorozinho: -72
Veja também