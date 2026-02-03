Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sobral lidera demissões no mercado de trabalho do Ceará; veja piores cidades

Itapipoca, Senador Pompeu, Russas e Santa Quitéria também registram perdas de empregos.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:02)
Victor Ximenes
Legenda: Sobral, na região norte do Ceará.
Foto: Reprodução

A cidade de Sobral teve o pior desempenho do Estado no mercado de trabalho em 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Foram eliminados 790 postos com carteira assinada, resultado de 15,8 mil admissões e 16,5 mil desligamentos registrados ao longo do ano passado.

A indigesta lista traz na segunda colocação Itapipoca, onde foram perdidos 715 postos de trabalho formais. Já a terceira posição ficou com Senador Pompeu, com saldo negativo de 178 empregos. Veja abaixo as 10 cidades com piores desempenhos.

Cidades do CE que mais cortaram empregos em 2025

  1. Sobral: -790
  2. Itapipoca: -715
  3. Senador Pompeu: -178
  4. Russas: -177
  5. Santa Quitéria: -154
  6. Solonópole: -95
  7. Fortim: -94
  8. Mauriti: -82
  9. Camocim: -72
  10. Chorozinho: -72

Veja também

teaser image
Victor Ximenes

As 10 cidades do Ceará que mais geraram empregos em 2025