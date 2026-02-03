Sobral lidera demissões no mercado de trabalho do Ceará; veja piores cidades

A cidade de Sobral teve o pior desempenho do Estado no mercado de trabalho em 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Foram eliminados 790 postos com carteira assinada, resultado de 15,8 mil admissões e 16,5 mil desligamentos registrados ao longo do ano passado.

A indigesta lista traz na segunda colocação Itapipoca, onde foram perdidos 715 postos de trabalho formais. Já a terceira posição ficou com Senador Pompeu, com saldo negativo de 178 empregos. Veja abaixo as 10 cidades com piores desempenhos.

Cidades do CE que mais cortaram empregos em 2025

Sobral: -790 Itapipoca: -715 Senador Pompeu: -178 Russas: -177 Santa Quitéria: -154 Solonópole: -95 Fortim: -94 Mauriti: -82 Camocim: -72 Chorozinho: -72