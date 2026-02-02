As 10 cidades do Ceará que mais geraram empregos em 2025

Cidades cearenses da Região Metropolitana e do interior se destacaram no ano passado na geração de empregos com carteira assinada.

O Top 10 definitivo de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) é liderado por Fortaleza, onde houve saldo positivo de 19 mil vagas formais.

Já no interior, Juazeiro do Norte obteve destaque, com 3,9 mil oportunidades geradas.

Caucaia, Horizonte, Maracanaú e Itaitinga foram os principais polos de emprego na RMF. Veja o ranking abaixo: