As 10 cidades do Ceará que mais geraram empregos em 2025
Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Cidades cearenses da Região Metropolitana e do interior se destacaram no ano passado na geração de empregos com carteira assinada.
O Top 10 definitivo de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) é liderado por Fortaleza, onde houve saldo positivo de 19 mil vagas formais.
Já no interior, Juazeiro do Norte obteve destaque, com 3,9 mil oportunidades geradas.
Caucaia, Horizonte, Maracanaú e Itaitinga foram os principais polos de emprego na RMF. Veja o ranking abaixo:
- Fortaleza: 19.095
- Juazeiro do Norte: 3.913
- Caucaia: 3.085
- Horizonte: 2.870
- Lavras da Mangabeira: 1.789
- Maracanaú: 1.595
- Itaitinga: 1.165
- Tianguá: 1.125
- Itapajé: 729
- Crato: 715
Assuntos Relacionados