As 10 cidades do Ceará que mais geraram empregos em 2025

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Foto: Divulgação SINE IDT

Cidades cearenses da Região Metropolitana e do interior se destacaram no ano passado na geração de empregos com carteira assinada.

O Top 10 definitivo de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) é liderado por Fortaleza, onde houve saldo positivo de 19 mil vagas formais.

Já no interior, Juazeiro do Norte obteve destaque, com 3,9 mil oportunidades geradas.

Caucaia, Horizonte, Maracanaú e Itaitinga foram os principais polos de emprego na RMF. Veja o ranking abaixo:

  1. Fortaleza: 19.095
  2. Juazeiro do Norte: 3.913
  3. Caucaia: 3.085
  4. Horizonte: 2.870
  5. Lavras da Mangabeira: 1.789
  6. Maracanaú: 1.595
  7. Itaitinga: 1.165
  8. Tianguá: 1.125
  9. Itapajé: 729
  10. Crato: 715

 

