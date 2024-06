Entrada Moradia ofertará subsídio estadual de R$ 20 mil para financiamento de imóveis; veja detalhes

O governador Elmano de Freitas (PT) lançou, na manhã desta terça-feira (4), o Entrada Moradia, programa que vai subsidiar o pagamento inicial de imóveis das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida (MCMV) para famílias com renda mensal de até R$ 4.400. O investimento inicial é de R$ 200 milhões.

A previsão do governo do Estado é de que 10.000 famílias sejam beneficiadas na primeira fase do programa, e cada uma delas receberá o subsídio de R$ 20 mil para dar entrada nas faixas 1 e 2 do MCMV.

Segundo o governador Elmano de Freitas, as famílias ainda poderão conseguir o benefício de até R$ 55 mil pelo próprio Minha Casa Minha Vida, o que não exclui o recurso do Entrada Moradia. "Se naquela situação em que a pessoa consegue os R$ 55 mil, ela vai ter mais R$ 20 mil do Entrada Moradia, então ela vai ter um subsídio de R$ 75 mil na compra de seu apartamento. Eu diria que é uma oportunidade de ouro que a gente tem na vida", destacou.

"Eu não tenho dúvidas que o que a gente está fazendo aqui vai viabilizar que as empresas vendam seus empreendimentos e tenham confiança de investir mais e ao investir, continuem gerando emprego e renda para o trabalho da construção civil", destacou o gestor.

Requisitos

Além da faixa de renda, para ter acesso ao benefício é preciso não ter imóvel próprio, morar no Ceará há pelo menos um ano, e estar pela primeira vez em um programa de habitação.

Cada beneficiado selecionado contará com valor direcionado diretamente à Caixa Econômica para abatimento da verba inicial necessária para a contratação do financiamento. Ainda conforme o programa, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) e o registro de imóveis já estão inclusos pelas construtoras dos empreendimentos cadastrados.

Veja passo a passo como solicitar:

Escolher imóvel no site;

Pedir financiamento pelo MCMV;

Se cadastrar no site do Entrada Moradia;

Comprovar documentos no cadastro;

Assinar contrato do financiamento.

Déficit Habitacional

Na avaliação do presidente do Sinduscon CE, Patriolino Dias, o programa terá um impacto significativo na redução do déficit habitacional e geração de emprego e renda.

"Importante registrar que o programa impulsionará o mercado da construção civil, que já conta com o MCMV como um dos pilares. As taxas do MCMV são as menores da história. Acreditamos que podemos alcançar resultados muito promissores, gerar empregos e mudar vidas. Entendemos que o avanço do setor traz benefícios para toda a sociedade e contribui para uma melhor qualidade de vida", diz.