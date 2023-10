Expolog 2023, em novembro, terá palestra de milionário que financia startups

Vem aí, de 20 a 23 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, a 18ª Expolog, grande feira nacional do setor de logística, que, na versão deste ano, terá como tema central “Governança e Logística para a Transição Energética”.

Apoiada pelo Sistema Verdes Mares e realizada pela Prática Eventos, a Expolog, como das vezes anteriores, reunirá em Fortaleza autoridades dos governos federal e estaduais, grandes empresas, empresários e executivos e especialistas do setor.

No âmbito da Expolog, também serão realizados, como nos anos passados, o Seminário Logística no Agronegócio, o Seminário Internacional de Logística e uma Rodada de Negócios.

Nesta quinta-feira, na cobertura da Casa da Indústria, que é a sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), a empresária Enid Câmara, da Prática Eventos, promoveu uma reunião de lançamento oficial da Expolog.

Ela começou apresentando uma pesquisa feita pelo Instituto Opus, empresa cearense especializada que, entre outras coisas, apurou as marcas mais lembradas pelos milhares de participantes da Expolog de 2022.

O resultado foi este: Termaco, empresa de operação portuária e logística de transporte, com 51%; Banco do Nordeste (BNB), com 53%; e Fiec, com 68%, foram as marcas mais citadas.

Outro dado importante apurado pela pesquisa do Instituto Opus foi este: 75% do público que compareceu à Expolog de 2022 eram portadores de diploma de curso superior.

O Opus – segundo revelou seu diretor Marciano Girão da Silva – fará a mesma pesquisa durante a Expolog deste ano.

Entre os painéis que serão abordados pela programação técnica da Expolog 2023 constam estes:

Boas Práticas ESG na Logística Portuária, para o qual foram convidados, e confirmaram presença, diretores dos portos de Itaqui, Sudeste, Itapoá e Pecém;

Oportunidades de Negócios Brasil-Portugal;

Ampliação da Disponibilidade Energética para o Fortalecimento da Indústria Regional;

Oportunidades de Negócios Brasil-Panamá, para cujo debate virá a Fortaleza o ministro do Desenvolvimento Agropecuário do Panamá;

Papel da Logística na Implantação de Projetos de Energia Limpa; e

A Descarbonização e a Inovação nos Portos do Nordeste.

Logo após a solenidade de abertura da Expolog 2023, marcada para as 9 horas do dia 20 de novembro, haverá a palestra do empresário João Kepler, um milionário que, agora, administra um fundo de investimento que financia startups.

Enid Câmara, com outras palavras, deixou escapar, entre risos, a opinião de que quem comparecer à solenidade de instalação da Expolog “terá a chance de ouvir uma aula sobre como ficar rico”.