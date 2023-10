Portuguesa TAP tem futuro incerto, mas seu presente é caótico

Incerto é o futuro da TAP, a grande empresa aérea de Portugal, cujo governo socialista anunciou que venderá para a iniciativa privada 51% do capital da empresa – outros 5% serão destinados à aquisição pelo seu conjunto de funcionários. Mas enquanto esse futuro não chega, a TAP vive um presente caótico que está prejudicando seus clientes brasileiros do Nordeste, inclusive os do Ceará.

Empresários, executivos e profissionais liberais cearenses que costumam viajar para a Europa em aviões da TAP contaram a esta coluna, nos últimos dias, que a aérea portuguesa vive uma grave crise financeira que a levou a reduzir sua frota e a alugar aviões da empresa europeia Wamos Air.

Há 10 dias, seis integrantes de uma tradicional família de Fortaleza viajaram de Fortaleza para Lisboa em um avião A-330-200, antigo, cuja Classe Econômica Premium “mais parecia uma lata de sardinha”.