Mateus inicia obras de sua grande loja no coração da Aldeota, em Fortaleza

Depois de inaugurar, no último dia 15 de outubro, sua 12ª loja no Ceará, localizada na cidade de Aracati, no Leste do estado, com mais de 3 mil m² de área, o Grupo Mateus, terceira maior rede do varejo supermercadista brasileiro, está iniciando as obras de construção de seu 13º ponto cearense de venda, que ocupará o mesmo imóvel onde até recentemente operou o Carrefour, em nobre endereço desta capital – a Avenida Barão de Studart, esquina com a Avenida Antônio Sales, no coração da Aldeota.

A inauguração da grande loja do Mateus em Fortaleza ainda não está marcada, mas deverá ser em fevereiro ou março do próximo ano, com a presença do fundador da empresa, Ilson Mateus.

Empresários cearenses da indústria, da agroindústria e da hortifruticultura, todos fornecedores do Mateus, ouvidos por esta coluna, rasgaram elogios ao que chamaram de “boas e corretas relações comerciais com todos os profissionais do grupo”.

As mesmas fontes não têm dúvida de que a chegada do Mateus na área de maior poder aquisitivo da capital do Ceará “será boa não só para a sua população, mas também para o próprio setor varejista local, que se sentirá estimulado a investir mais na oferta de produtos e serviços e, principalmente, na inovação”, como disse à coluna Ivens Dias Branco Júnior, CEO da gigante M. Dias Branco, líder do mercado nacional de massas e biscoitos, cujos produtos estão há muitos anos nas gôndolas das lojas da rede Mateus, assim como estão, também, nas de todas as redes varejistas do país.



Grandes empresas cearenses são tradicionais fornecedoras de produtos para a rede Mateus. Entre elas, além de M. Dias Branco, incluem-se Tijuca Alimentos, Avine e Santa Lúcia.

Com sede em São Luís (MA), a rede Mateus é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores. Ela tem lojas nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia e atua com operações no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação, central de fatiamento e porcionamento (dividir em porções).

As lojas do Grupo Mateus contam, ainda, com diferencial em peixaria, açougue, padaria e hortifruti, graças a uma estrutura logística eficiente, que já atende a mais de 200 lojas em mais de 100 cidades brasileiras.



No Ceará, além das 12 lojas, incluindo a recém-inaugurada em Aracati, que emprega 255 colaboradores, o Grupo Mateus tem, também, uma Central de Distribuição em Fortaleza.

Antes de chegar à Aldeota, a rede Mateus abriu lojas no interior do Ceará e, ainda, em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, incluindo Maracanaú, e em bairros da periferia fortalezense, como o Conjunto José Walter.

Fontes empresariais cearenses ouvidas pela coluna adiantam que o plano estratégico do Mateus para Fortaleza inclui a abertura de mais uma big loja no próximo ano, provavelmente nas proximidades do Shopping Iguatemi. A assessoria do Mateus não confirma esta informação.



As mesmas fontes empresariais também disseram que o grande problema com que se defrontam não apenas o Mateus, mas também as outras redes varejistas, é a inexistência de terrenos nas áreas onde reside a população de poder aquisitivo mais alto. Na Aldeota, por exemplo, os melhores imóveis estão ocupados por redes supermercadistas cearenses, como Pinheiro, Cometa, São Luís e Guará.

O Grupo Mateus, que tem mais de 47 mil funcionários, está presente em mais de uma centena de cidades, com 245 lojas em operação, sendo 72 de varejo, 69 de atacarejo e 104 de eletro.

Por estado, são 131 lojas no Maranhão, 74 no Pará, 12 no Piauí, 12 no Ceará, 2 em Alagoas, 6 na Bahia, 7 na Paraíba, 1 em Sergipe e 1 em Pernambuco.