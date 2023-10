Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 5/10/23 (Lc 10, 1-12)

Naquele tempo: Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: 'A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: 'A paz esteja nesta casa!' Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: 'O Reino de Deus está próximo de vós.' Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o Reino de Deus está próximo! 12Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade.

Palavra da Salvação.

Reflexão - O Espírito Santo é quem garante a nossa missão evangelizadora!

Todos nós que desejamos ser missionários do Amor de Deus devemos ter como princípio os ensinamentos que Jesus deu aos Seus discípulos quando os enviou à Sua frente. Como trabalhadores da messe do Senhor seremos sempre chamados, convocados e enviados a anunciar o reino de Deus entre os homens. E a melhor forma anunciar o reino de Deus é tê-lo estampado na expressão do nosso rosto e nas nossas ações, por onde passarmos. Portanto, a vivência do reino de Deus consiste no amor em família, em comunidade, levando a paz aos corações atribulados, ensinando-os a colocar esperança não nas coisas nem nas pessoas, mas Naquele que tudo pode providenciar. Para isso, quando saímos para evangelizar não precisamos nos preocupar com o alimento, com a capa, bolsa, sacola, que significam apenas as coisas das quais necessitamos para viver e que Jesus nos assegura pela Sua Palavra. Levaremos a paz e o Amor de Jesus a todos que não O conhecem. Não podemos desistir da nossa missão alegando que alguns podem não nos acolher ou escutar. Nada será motivo de desânimo ou de fracasso, porque "O reino de Deus está próximo de nós" e, quando o reino acontece no nosso coração, temos o Espírito Santo como guia, como instrutor e como sustentador e o Seu poder nos dá a garantia de uma missão bem-sucedida. – Você tem anunciado o reino de Deus dentro da sua casa? – Suas atitudes demonstram que você vive o reino? – Você tem levado a paz e o amor para os seus? – Jesus conta com você. Você foi chamado (a) para ser trabalhador (a) da Sua vinha. Este é o mês missionário! Seja você também um (a) missionário (a) do Amor de Deus!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO