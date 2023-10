El Niño mais severo levará ao aumento do preço da energia elétrica

A perspectiva de um El Niño mais severo no Brasil e na própria América do Sul, conforme mostra projeções recentes divulgadas pela consultoria Rystad Energy, deve impactar o preço da energia elétrica aos consumidores brasileiros no próximo ano, justamente pela possibilidade de baixa dos reservatórios hidrelétricos e o consequente acionamento de usinas termelétricas a base de combustíveis fósseis, que são caras e poluentes.

As análises mostram que o fenômeno climático do El Niño em 2024, com a iminência de alterar regime de chuvas e criar um ambiente de escassez hídrica que impacta diretamente nas condições de geração das usinas hidrelétricas no Brasil, pode ampliar ainda mais a competividade da geração própria de energia solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos aos consumidores que buscam por alterativas viáveis e rentáveis no País.

Esta é a avaliação de Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar, franqueadora com mais de 200 unidades espalhadas pelo País e cerca de 18 mil sistemas fotovoltaicos instalados. Para o executivo, o mercado de energia solar deve entrar em novo círculo virtuoso no próximo ano, com crescimento em níveis mais robustos.