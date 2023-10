Dessalinização: Tecnologia cearense na Expoconstruir

Ontem, na abertura da Expoconstruir – grande feira nacional da construção – o engenheiro e empresário cearense Fernando Ximenes, diretor do setor Eletro-Eletrônico do Sindicato da Industria Metal Mecânica do Ceará e dono da Gram Eollic, empresa especializada em energia, apresentou seu projeto de implantação de uma usina de dessalinização na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Essa usina, que utilizará, segundo Ximenes, tecnologia totalmente cearense, criada e desenvolvida por ele em 2016, terá capacidade de produção de 5 m³ por segundo, suficiente para atender à demanda das empresas já instaladas e que vierem a a instalar-se naquele complexo.

Fernando Ximenes lembrou que seu projeto pode atender também às necessidades das futuras unidades industriais que produzirão Hidrogênio no Complexo do Pecém, cuja demanda básica será por água.

“A usina de dessalinização projetada por mim, com tecnologia nossa, será flutuante. Como o fenômeno El Niño, de acordo com previsões meteorológicas de que disponho, deverá estender-se por três anos, entendo que a produção de água doce a partir da dessalinização da água marinha será uma solução para enfrentar essa prolongada estiagem que já começou”, disse Ximens.

Ele também informou na sua apresentação, feita no estande do Simec no âmbito da Expoconstruir, no Centro de Eventos, que outra novidade tecnológica, desenvolvida pela Gram Eollic, é a bomba solar, também flutuante, com capacidade para irrigar 400 hectares.

A primeira bomba solar foi instalada e funciona, há um ano, na fazenda Chica Doce, do empresário Beto Studart.

“A bomba solar é flutuante, opera com energia captada dos raios solares, tem custo muito baixo de operação e pode ser instalada em qualquer pequeno, médio ou grande açude”, explicou Fernando Ximenes.

Até agora, Ximenes ainda não conseguiu um investidor capaz de financiar a implantação do projeto de dessalinização do Pecém. .