Atriz Nivea Stelmann mostra como ficou condomínio após passagem do Furacão Milton

A atriz Nivea Stelmann, de 50 anos, mostrou como ficou o condomínio onde mora nos Estados Unidos após a passagem do furacão Milton. Em imagens no Instagram, publicadas nesta quinta-feira (10), ela revelou que o local não apresentou nenhum tipo de estrago e todos os moradores estavam repletos de suprimentos.

Atualmente, Nivea vive na Flórida em uma casa ampla e bastante equipada junto com o marido, Marcus Rocha, e os filhos, Miguel e Bruna. No local desde 2017, ela até mostrou os preparativos para a chegada da tempestade.

Agora, contou a atriz, a situação aparenta estar controlada após a passagem do furacão. "Todo mundo com água, luz, gás, munido de comida. Tudo bem. Todo mundo se preveniu, os supermercados ficaram sem nada, o que significa que as pessoas já se preveniram. As casas aqui são muito seguras contra furacão. Preparadas para o furacão, a gente não escuta nem barulho direito. O máximo que vi no condomínio foi uma árvore caída", garantiu.

Nivea ainda explicou que a situação mais "tranquila" dizia respeito à realidade do condomínio onde ela mora. "Senão as pessoas acham que estou menosprezando o furacão. Falando que é uma coisinha de nada. Muito pelo contrário. Ligo a televisão e vejo tudo o que está acontecendo, infelizmente", disse.

Apesar das críticas, a atriz diz que entende o medo das pessoas em relação ao fenômeno, mas ressaltou que muitos brasileiros passaram a cobrá-la mesmo sem saber da realidade vivida em solo estadunidense.

"Tem uma galera que se preocupa, realmente, mas tem uma galera que torce para você voar, sua casa cair, você ficar destelhada, pra dar m*rda. Tem uma galera que quer ver o circo pegar fogo", finalizou ela.