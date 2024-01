162 mil pessoas já renegociaram dívidas do Fies, indica Governo Federal

De 7 de novembro de 2023 a 3 de janeiro de 2024, 162,2 mil pessoas regularizaram dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) por meio do "Desenrola do Fies", do Governo Federal.

O programa foi instituído através da Lei 14.719/2023, que permite aos brasileiros com débitos em contratos celebrados até 2017 e com inadimplência em 30 de junho de 2023 no Fies a renegociação com descontos de até 99% no valor consolidado da dívida e de até 100% nos juros.

Após quase dois meses de lançamento do programa, mais de R$ 300 milhões voltaram aos cofres públicos, referentes a R$ 7,1 bilhões de dívidas renegociadas, segundo dados coletados pelo Ministério da Educação (MEC), via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), junto aos agentes financeiros.

Como renegociar?

O estudante com dívidas no Fies deve solicitar a renegociação até 31 de maio de 2024 junto ao agente financeiro com o qual tem contrato. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB) estão recebendo demandas de renegociação desde o dia 7 de novembro de 2023, por meio de canais distintos.

Os interessados podem procurar diretamente o agente financeiro com o qual têm contrato para esclarecer as dúvidas. O MEC e o FNDE também têm canais de atendimento disponíveis para a população.

MEC e FNDE

Acesse o portal Fale Conosco.

Entre em contato pelo telefone 0800 616161.

Caixa Econômica Federal

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.

Ligações podem ser feitas pelos números 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do país).

Banco do Brasil

Utilize o aplicativo BB no celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001.

Ligue para a Central de Atendimento BB pelo número 0800 729 0001.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil visa financiar a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos.

É destinado prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil, vedada a concessão de novo financiamento a estudante inadimplente com o Fies ou com o Programa de Crédito Educativo.

O estudante interessado em obter financiamento para o curso superior deve atender, preliminarmente, aos seguintes requisitos:

ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a 0 (zero); e ter sido selecionado no processo seletivo do Fies conduzido pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC, com informações disponíveis em https://acessounico.mec.gov.br/.

O próprio candidato deve certificar-se de que cumpre aos requisitos estabelecidos para concorrer ao financiamento, observadas as regras previstas no edital de cada processo seletivo.