Na imagem, bilhete preenchido da Lotofácil

Negócios

Cinco apostas no Ceará acertam 14 dezenas da Lotofácil concurso 3412; confira valor do prêmio

Apostadores de Fortaleza, Granjeiro e Russas foram contemplados no concurso realizado nesse sábado (7)

Redação 08 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Granjeiro?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Granjeiro?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Granjeiro, cassação, Câmara Municipal, eleições, Ceará, TSE, Justiça Eleitoral, cota de gênero

PontoPoder

Após cassações por fraude à cota de gênero, Câmara de Granjeiro vai empossar novos vereadores

Não houve decretação de inelegibilidade para a bancada e, por isso, três dos quatro vereadores cassados se candidataram novamente às eleições deste ano

Ingrid Campos 20 de Agosto de 2024

Segurança

Polícia Civil prende homem investigado por morte de prefeito de Granjeiro; relembre caso

João Gregório Neto foi assassinado na véspera de Natal em 2019

Redação 28 de Junho de 2024
Eleições mulheres

PontoPoder

Caso do Ceará pode ser o primeiro a preservar mulher em condenação por fraude à cota de gênero

A discussão está em pauta no Tribunal Superior Eleitoral em julgamento de ação sobre a eleição para a Câmara Municipal de Granjeiro

Luana Barros 17 de Maio de 2024

Segurança

Ex-PM acusado de matar prefeito de Granjeiro é solto; crime segue sem julgamento após 4 anos

O policial militar era o último réu pelo homicídio que estava preso e será monitorado por tornozeleira eletrônica

Messias Borges 05 de Março de 2024
Cícera Viviane Gregório de Freitas, Maria Camila Dias da Silva e Emanuela Saturnino de Freitas Costa, vítimas de acidente de moto em Granjeiro

Segurança

Duas primas e amiga morrem em colisão de moto com árvore em Granjeiro, no Interior do Ceará

A Prefeitura de Granjeiro decretou luto de três dias pela tragédia

Redação 25 de Agosto de 2023

Ceará

Guaramiranga deixa de ser a cidade com menor população do Ceará; veja ranking das menores

Cidade teve ganho oficial de quase 1.500 habitantes, entre 2010 e 2022

Theyse Viana e Nícolas Paulino 02 de Julho de 2023
Montagem de fotos mostra o suspeito à esquerda e o padre Marcelo Rossi à direita

Ceará

Homem se diz irmão de padre Marcelo Rossi para aplicar golpes em idosos no Interior do Ceará

Homem chega às casas das vítimas oferecendo rezas e pedindo dinheiro em espécie

Redação 06 de Junho de 2023
