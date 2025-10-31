Apostadores de Fortaleza, Granjeiro e Russas foram contemplados no concurso realizado nesse sábado (7)
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Não houve decretação de inelegibilidade para a bancada e, por isso, três dos quatro vereadores cassados se candidataram novamente às eleições deste ano
João Gregório Neto foi assassinado na véspera de Natal em 2019
A discussão está em pauta no Tribunal Superior Eleitoral em julgamento de ação sobre a eleição para a Câmara Municipal de Granjeiro
O policial militar era o último réu pelo homicídio que estava preso e será monitorado por tornozeleira eletrônica
A Prefeitura de Granjeiro decretou luto de três dias pela tragédia
Cidade teve ganho oficial de quase 1.500 habitantes, entre 2010 e 2022
Homem chega às casas das vítimas oferecendo rezas e pedindo dinheiro em espécie