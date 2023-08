Duas primas e amiga morrem em colisão de moto com árvore em Granjeiro, no Interior do Ceará

Três estudantes de Enfermagem, sendo duas primas e uma amiga da família, morreram em colisão de uma motocicleta em uma árvore na zona rural do município de Granjeiro, no Interior do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (25). As vítimas, com idades de 19 e 21 anos, foram identificadas como Cícera Viviane Gregório de Freitas, Maria Camila Dias da Silva e Emanuela Saturnino de Freitas Costa, e eram residentes do Sítio Canabrava dos Gregórios. A Prefeitura decretou luto de três dias pela tragédia.

Legenda: O acidente aconteceu a 300 metros da casa das jovens Foto: Darlene Barbosa

Conforme apuração do Sistema Verdes Mares, as universitárias haviam saído da faculdade e se deslocaram na motocicleta em direção à residência da família quando o acidente aconteceu. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade.

Os corpos foram recolhidos do Hospital Municipal de Granjeiro por volta das 8h.

José Rodrigues, servidor público, estava próximo ao local do acidente e ajudou a retirar os corpos das vítimas. A Secretária de Educação, Íris Vieira Brito, afirmou que Camila e Emanuela trabalhavam na gestão como cuidadoras de crianças com deficiência.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do acidente de trânsito com três vítimas fatais. De acordo com a nota, as mulheres estavam em uma moto, quando teriam caído após uma curva e foram a óbito no local. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Caririaçu.

Luto de três dias

Chico Clementino, prefeito de Granjeiro, lamentou o falecimento das jovens por meio das redes sociais e reiterou o decreto de luto no município.

"Fica decretado luto oficial no município de Granjeiro/CE, por um período de três dias, a partir desta data, em sinal de profundo pesar em virtude do falecimento de Cícera Viviane Gregório de Freitas, Maria Camila Dias da Silva e Emanuela Saturnino de Freitas Costa. Durante o período de luto oficial determinado por este decreto, a bandeira municipal ficará hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos do município", diz a nota.

A universidade onde as vítimas estudavam também prestou condolências e se solidarizou com a família. "A Unip - Universidade Paulista se solidariza com os familiares e amigos das alunas do curso de Enfermagem, em face da tragédia ocorrida nesta quinta-feira. Nossos mais sinceros sentimentos a todos", informou.

Nas redes sociais, familiares e amigos fizeram homenagens às jovens vítimas do acidente. "Guardaremos de vocês os melhores exemplos de luta pela vida", "Você foi uma joia rara em nossas vidas. você partiu, mas a amizade que um dia nos uniu para sempre viverá no meu coração. Descanse em paz", foram algumas das mensagens que preencheram os perfis das universitárias.