Leandro Lima explica ida ao hospital após ingerir gasolina

O ator Leandro Lima, que em breve aparecerá nos próximos capítulos de “Três Graças”, deixou os fãs preocupados nesta segunda-feira (10) ao publicar fotos em um hospital.

Horas depois, ele usou as redes sociais para esclarecer o motivo da internação: acabou ingerindo gasolina por acidente.

Veja também Zoeira Ana Carolina surge em clima de romance com namorada em festival Zoeira Pai de Neymar compra triplex de R$ 70 milhões que era de Luciana Gimenez; veja fotos

"Calma, gente, calma! Eu postei aqui meio assim de bobeira e depois eu vi que tem um monte de gente me perguntando o que eu estou fazendo no hospital", disse Leandro em vídeo publicado nos Stories.

O ator explicou que o incidente aconteceu enquanto tentava transferir combustível da moto para o fusca com uma mangueira.

"Eu já tinha feito isso muitas vezes... e tudo bem, nada aconteceu. Desta vez, puxei e não veio, só que aí eu baixei a mangueira, quem já fez isso sabe, e com isso [a gasolina] já ficou ali no meio do caminho. Aí fui e dei uma puxada grande na mangueira e acabei ingerindo e engasgando com essa gasolina", relatou.

Após o engasgo, Leandro começou a sentir falta de ar e decidiu ir ao hospital por precaução. “Foi para garantir que não tivesse entrado gasolina no meu pulmão, por exemplo”, explicou.

Ele tranquilizou os seguidores afirmando que os exames não apontaram complicações. “Provavelmente não aconteceu nada grave. O engasgo foi mais uma reação do corpo para expelir o líquido mesmo”, contou.

Bem-humorado, o ator ainda fez um alerta aos fãs: “Não bebam gasolina. Se precisarem transferir combustível de um carro para o outro, usem um reservatório, tomem cuidado e façam com segurança. É o melhor jeito".