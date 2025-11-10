Diário do Nordeste
Ana Carolina surge em clima de romance com namorada em festival

Cantora foi vista de mãos dadas com a produtora Ramona Bakker.

A cantora Ana Carolina, de 51 anos, fez uma rara aparição pública ao lado da namorada, a produtora Ramona Bakker, de 47 anos.

O casal foi flagrado em clima de romance durante o Rock the Mountain, festival realizado neste domingo (9), em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

As duas foram filmadas abraçadas e trocando carinhos enquanto curtiam o show do Capital Inicial, transmitido ao vivo pelo canal Multishow.

Ana, que também se apresentou no evento, aproveitou o momento de folga para acompanhar o amigo Dinho Ouro Preto de mãos dadas com Ramona.

O relacionamento das duas se tornou público em novembro de 2023, quando marcaram presença juntas na festa de 50 anos de Angélica. Desde então, têm mantido discrição sobre a vida pessoal.

Ramona é produtora executiva de séries de sucesso como "Dom" e "Viajando com os Gil". Filha do renomado produtor Roberto Bakker, ela prepara um novo projeto para o cinema: um filme sobre a trajetória da jogadora Marta.

