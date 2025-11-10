Paolla Oliveira comemora citação em questão do Enem sobre padrões de beleza

Paolla Oliveira foi lembrada em uma questão do Enem que abordava os padrões de beleza feminina, na prova que aconteceu no domingo (9).

A atriz virou tema da prova após ter sido alvo de comentários nas redes sociais, em que foi chamada de “gorda”.

Veja também Zoeira Thais Carla desmaia e é levada às pressas ao hospital Zoeira Filho de Herson Capri celebra aniversário do ator com foto descontraída

Nos Stories do Instagram, Paolla demonstrou alegria com a menção.

“Não fiz o Enem, mas estive presente e que honra a forma como aconteceu! Foi o máximo ser citada em uma questão tão importante”, disse.

A atriz também compartilhou mensagens de estudantes que comentaram sobre sua presença na prova.

“Achei fofo demais o carinho de vocês ao me verem de alguma forma lá. Obrigada e boa sorte a todos que participaram”, completou.