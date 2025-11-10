Thais Carla desmaia e é levada às pressas ao hospital
Influenciadora apresentou dores de cabeça e visão turva antes de perder a consciência.
A dançarina e influenciadora Thais Carla, de 33 anos, precisou ser levada às pressas para o hospital nesta segunda-feira (10), após desmaiar dentro do carro enquanto voltava de um almoço com o marido, Israel Reis.
O companheiro relatou o ocorrido nas redes sociais e contou que Thais começou a se sentir mal ainda durante a refeição, apresentando dores de cabeça e visão turva.
“Durante o almoço ela começou a reclamar de dores na cabeça e vista turva. Eu pedi a conta para irmos para casa tomar algum remédio, mas tive que desviar o caminho para o hospital, pois ela estava desmaiada no carro”, escreveu.
Nas redes, Israel publicou uma foto da esposa em uma maca, afirmando: “Simplesmente do nada!”. Segundo ele, o casal havia tido uma manhã tranquila antes do mal-estar.
Ao chegar ao pronto-socorro, Thais recobrou a consciência, ainda tonta, e foi encaminhada para a triagem, onde os sinais vitais estavam estáveis. Ela passou por exames e segue em observação, aguardando os resultados.