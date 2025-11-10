Filho de Herson Capri celebra aniversário do ator com foto descontraída
Ator compartilhou foto divertida ao lado do veterano.
Herson Capri comemorou 74 anos no último sábado (8) e recebeu uma homenagem especial do filho, o ator Lucas Capri.
Nas redes sociais, o jovem de 28 anos publicou uma foto descontraída dos dois sem camisa, posando juntos em casa, e se declarou para o pai.
Seguindo os passos de Herson na atuação, Lucas iniciou a carreira em 2018 e já integrou o elenco de produções como a novela “Órfãos da Terra”.
Ele é fruto do relacionamento de Capri com a diretora e produtora Susana Garcia, irmã da atriz e roteirista Mônica Martelli.
Herson e Susana foram casados por 26 anos e se separaram em 2021. Além de Lucas, os dois são pais de Luiza, de 24 anos.