Enquete A Fazenda 17: parcial aponta quem deve ir para o Super Paiol

Menos queridos do público, Shia Phoenix, Fabiano Moraes, Creo Kellab e Kathy Maravilha podem ser eliminados no "Super Paiol" de "A Fazenda 17".

A previsão é baseada no resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. Todos os peões, exceto o fazendeiro da semana, Wallas Arrais, disputam a permanência no jogo.

Os quatro menos votados até o programa ao vivo desta segunda-feira (10) entrarão em uma nova roça especial e dois serão eliminados.

Além de Shia, Fabiano, Creo e Kathy, disputam o "Super Paiol" Carol Lekker, Duda Wendling, Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Maria Caporusso, Matheus Martins, Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Saory Cardoso, Tamires Assis, Toninho Tornado e Walério Araújo.

A votação foi aberta pela apresentadora Adriane Galisteu e será encerrada durante o programa ao vivo desta segunda. O resultado do levantamento desta matéria não interfere no programa.

O "Super Paiol" é uma nova modalidade desta temporada. Antes, ele só existia no começo do programa, onde subcelebridades da internet disputavam duas vagas no elenco oficial.