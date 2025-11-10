Pai de Neymar compra triplex de R$ 70 milhões que era de Luciana Gimenez; veja fotos

Desencalhou o apartamento que Luciana Gimenez e o ex-marido, Marcelo de Carvalho, tentavam vender há sete anos.

Avaliado em mais de R$ 70 milhões, o triplex de luxo localizado no Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, acaba de ser comprado por Neymar da Silva Santos, pai e homônimo do jogador Neymar Jr, atualmente atacante do Santos.

Legenda: Sala de jantar chama atenção pela sofisticação. Foto: Divulgação

Legenda: Sala de estar também é ampla e refinada. Foto: Divulgação

De acordo com o portal Leo Dias, o imóvel foi vendido recentemente após anos no mercado. A cobertura une duas unidades do mesmo prédio, totalizando 1.388 m² e sete suítes, uma delas com banheira, sala de massagem e estação de maquiagem.

O triplex ainda conta com sala de cinema para 16 pessoas, estúdio de música, adega, terraço com churrasqueira, lounge com vista panorâmica e elevador privativo que conecta o apartamento ao estacionamento e ao shopping Cidade Jardim, um dos mais sofisticados da capital paulista.

Legenda: Imóvel tem luxosa sala de cinema. Foto: Divulgação

Legenda: Cozinha do imóvel também impressiona. Foto: Divulgação

Luciana e Marcelo moraram no local por mais de uma década e decidiram vendê-lo após a separação, em 2018. O valor do condomínio impressiona: R$ 34,8 mil mensais.

No início deste ano, o imóvel chegou a ser listado pela Sotheby’s como o apartamento mais caro do Brasil, com lances iniciais de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,3 milhões) em um leilão que acabou cancelado sem explicações.