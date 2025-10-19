Jorge & Mateus falam sobre pausa na carreira no ‘Viver Sertanejo’ deste domingo (19)

O programa "Viver Sertanejo" deste domingo (19), comandado pelo cantor Daniel, receberá uma das duplas de maior sucesso da música brasileira, Jorge & Mateus. Durante o encontro, os artistas revisitam o início da carreira, compartilham detalhes da vida familiar e revelam planos para o período sabático, após mais de duas décadas de estrada.

Diretamente da fazenda de Daniel, em Brotas, no interior de São Paulo, a dupla relembra o começo despretensioso da parceria, que nasceu em um churrasco de amigos e teve como um dos primeiros palcos a garagem de Matheus, onde realizaram a primeira gravação.

Eles revelam ainda os planos para a pausa na carreira. Jorge explica a importância de se dedicar mais à família.

No próximo ano faremos 21 anos como dupla [...], e será um ano sabático, pra gente pensar nas novas diretrizes, nos caminhos que deveremos percorrer, compor, fazer música, dar uma curtida nos filhos, poder viajar com eles quando estão de férias. Jorge Cantor sertanejo

Mateus complementa, ressaltando o valor de proporcionar uma infância normal aos filhos: "Graças a Deus fazemos questão de colocar eles pra serem crianças, correr". O cantor também se abre sobre um momento delicado de sua vida, quando enfrentou um grave problema no joelho que o levou a cinco cirurgias. "Na terceira vez, minha mãe me disse: quando estiver fraco, imagine Jesus e a Santa Maria do seu lado, e eu consegui enxergá-los", compartilha, destacando a importância da fé em sua recuperação.

A dupla ainda apresenta performances de grandes sucessos da carreira. Eles cantam "A Hora é Agora" e se juntam ao apresentador Daniel para interpretar a canção "Sosseguei".

A participação de Jorge e Mateus tem continuidade no domingo da próxima semana, dia 26 de outubro.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

Às 10h da manhã, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.

Apresentado por Daniel, o 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos, depois do 'Globo Rural'. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.