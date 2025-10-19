Diário do Nordeste
Jorge & Mateus falam sobre pausa na carreira no ‘Viver Sertanejo’ deste domingo (19)

Diretamente da fazenda de Daniel, a dupla relembra o começo despretensioso da parceria

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:20)
Zoeira
Cantor sertanejo
Legenda: O programa vai ao ar depois do Globo Rural, na Rede Globo
Foto: Globo/Giu Pera.

O programa "Viver Sertanejo" deste domingo (19), comandado pelo cantor Daniel, receberá uma das duplas de maior sucesso da música brasileira, Jorge & Mateus. Durante o encontro, os artistas revisitam o início da carreira, compartilham detalhes da vida familiar e revelam planos para o período sabático, após mais de duas décadas de estrada.

Diretamente da fazenda de Daniel, em Brotas, no interior de São Paulo, a dupla relembra o começo despretensioso da parceria, que nasceu em um churrasco de amigos e teve como um dos primeiros palcos a garagem de Matheus, onde realizaram a primeira gravação.

Eles revelam ainda os planos para a pausa na carreira. Jorge explica a importância de se dedicar mais à família.

No próximo ano faremos 21 anos como dupla [...], e será um ano sabático, pra gente pensar nas novas diretrizes, nos caminhos que deveremos percorrer, compor, fazer música, dar uma curtida nos filhos, poder viajar com eles quando estão de férias. 
Jorge
Cantor sertanejo

Mateus complementa, ressaltando o valor de proporcionar uma infância normal aos filhos: "Graças a Deus fazemos questão de colocar eles pra serem crianças, correr". O cantor também se abre sobre um momento delicado de sua vida, quando enfrentou um grave problema no joelho que o levou a cinco cirurgias. "Na terceira vez, minha mãe me disse: quando estiver fraco, imagine Jesus e a Santa Maria do seu lado, e eu consegui enxergá-los", compartilha, destacando a importância da fé em sua recuperação.

A dupla ainda apresenta performances de grandes sucessos da carreira. Eles cantam "A Hora é Agora" e se juntam ao apresentador Daniel para interpretar a canção "Sosseguei".

A participação de Jorge e Mateus tem continuidade no domingo da próxima semana, dia 26 de outubro.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

Às 10h da manhã, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.

Apresentado por Daniel, o 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos, depois do 'Globo Rural'. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.

Baixista Sam Rivers, do Limp Bizkit, no palco. Ele é um homem de pele clara, barba grisalha e cabeça raspada, vestindo um blazer preto com forro amarelo e uma camiseta branca, enquanto toca um baixo elétrico sunburst de quatro cordas.
Zoeira

Morre Sam Rivers, baixista e fundador do Limp Bizkit, aos 48 anos

Banda é famosa por versão do tema de 'Missão Impossível'; músico enfrentava doença hepática

Levi de Freitas
18 de Outubro de 2025
Taís Araújo gravou
Zoeira

Após 'Vale Tudo', Taís Araujo estrela série de terror nacional no Globoplay

Atriz irá viver policial em “Reencarne”, produção ambientada em Goiás

Redação
18 de Outubro de 2025
Foto de Alceu Valença, Rita Lobo, Serginho Groisman e Débora Bloch no Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas deste sábado (18) terá 'Odete Roitman' e figuras da TV e música

Programa trará conversas sobre a teledramaturgia e os bastidores da arte

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra montagem de dois casais, Tata Wenerck e Rafael Vitti, e Julio Cocielo e Tata Estanieck. Ambos os casais aparecem em fotos na praia.
Zoeira

Tata Werneck é confundida e nega fim de casamento com Rafael Vitti

A humorista ressaltou que quem terminou relacionamento foi a influenciadora Tata Estaniecki

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra um homem fantasiado de Superman, vendado e com crianças ao redor. Eles parecem estar brincando.
Zoeira

Namorado de Sandy vira 'Superman' no Dia do Médico

Pedro Andrade celebrou a data em postagem no Instagram

Redação
18 de Outubro de 2025
Debora Bloch como Odete Roitman em um jatinho.
Zoeira

Só quatro pessoas sabiam o fim de 'Vale Tudo', revela diretor da novela

As gravações com o final da novela só foram entregues no dia de ir ao ar, para evitar qualquer vazamento

Redação
18 de Outubro de 2025
Michelle mais uma vez protagonizou um momento de quase romance com Shia.
Zoeira

Michelle Barros expõe fim do casamento em 'A Fazenda 17'

A jornalista revelou a Shia Phoenix que o relacionamento com o marido terminou "faz tempo"

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma mulher, a atriz Malu Galli, com os braços abertos e as mãos apoiadas em um guarda corpo. Ela está vestindo uma roupa vermelha e usa uma pequena bolsa preta de lado.
Zoeira

Malu Galli se despede de 'tia Celina' e conta 'receio' no início de 'Vale Tudo'

Atriz também falou sobre a experiência de ser abordada nas ruas ao longo da novela

Redação
18 de Outubro de 2025
Cena final de Freitas e Odete durante fuga de empresária.
Zoeira

Sigilo, print no WhatsApp e equipe enxuta: Lobianco revela como foi última cena com Odete

O intérprete de Freitas no remake de "Vale Tudo" disse que as cenas foram gravadas há três semanas

Redação
18 de Outubro de 2025
Grupo de artistas reunidos no programa com o apresentador Marcos Mion
Zoeira

'Caldeirão com Mion' faz homenagem a Arlindo Cruz

Diogo Nogueira, Sombrinha, Feyjão, Gabrielzinho do Irajá e Thaís Macedo participarão de roda de samba

Redação
18 de Outubro de 2025
Felipe Poeta é fruto do relacionamento de Patrícia Poeta e Amauri Soares
Zoeira

Saiba quem é o filho de Patrícia Poeta que está com problema de saúde

Durante o "Encontro", apresentadora se emocionou ao revelar que o filho enfrenta uma fase difícil

Redação
18 de Outubro de 2025
Léo Pereira venceu o processo movido pela ex Tainá Castro
Zoeira

Justiça dá vitória a Léo Pereira em ação movida por ex-mulher

Zagueiro do Flamengo é isentado de dívidas com Tainá Castro Militão, que agora deverá pagar R$ 200 mil em custas e honorários

Redação
18 de Outubro de 2025
Odete em fuga do país de helicóptero.
Zoeira

Cinco motivos que levaram Odete a forjar morte e fugir em 'Vale Tudo'

Crimes de falsidade ideológica, fiscais e até homicídios estão na lista

João Lima Neto
18 de Outubro de 2025
Marco Aurélio com uma arma na mão. Ele esconde digitais segurando um pano
Zoeira

Veja reação de Alexandre Nero surpreso ao descobrir que Marco Aurélio atirou em Odete

Ator declarou que vai 'descansar' com o término de 'Vale Tudo'

Redação
18 de Outubro de 2025
Deborah Bloch em cena de Vale Tudo.
Zoeira

Linha do tempo: as pistas que indicavam o suposto assassino de Odete Roitman

Marco Aurélio tenta matar Odete, mas vilã sobrevive com ajuda de Freitas

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
Imagem de Odete Roitman dentro de helicóptero.
Zoeira

Confira reação do público com final de Odete Roitman na novela 'Vale Tudo'

A vilã mais odiada do Brasil passou a ser amada pelos internautas

Bergson Araujo Costa
17 de Outubro de 2025
Deborah Bloch em cena como Odete Roitman na novela remake de Vale Tudo.
Zoeira

Odete Roitman não morreu no remake de 'Vale Tudo'; veja desfecho da personagem

‘Vale Tudo’ tem reviravolta chocante no último capítulo

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
foto da personagem Odete Roitman (Débora Bloch), na novela Vale Tudo.
Zoeira

Quem matou Odete Roitman? Tudo o que você precisa saber sobre o final de 'Vale Tudo'

Além de responder a famosa pergunta, a trama deve revelar os segredos que cercam os personagens da trama

Redação
17 de Outubro de 2025
Guilherme Magon falou sobre ter interpretado Leonardo no Mais Você.
Zoeira

Guilherme Magon revela bastidores sigilosos de 'Vale Tudo'

Ator comenta sobre o segredo em torno de Leonardo Roitman

Redação
17 de Outubro de 2025